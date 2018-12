12 Aralık 2018 Çarşamba 14:08



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayini son 16 yılda gerçekleştirdikleri atılımlar sayesinde Türkiye'yi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.Zirvenin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere, değerlendirmeleri ve teklifleriyle toplantıya katkı sağlayacaklara teşekkür etti.Vizyonu "Küresel Güç Türkiye" kavramıyla belirlenen zirvede, finansmandan, insan kaynağına ve teknoloji üretimine kadar geniş bir yelpazede ortaya konacak görüşlerin hayata geçirilmesi için kamu ve özel sektörün üzerine düşeni yapacağını ifade eden Erdoğan, "Günümüzde savunma teknolojilerinde güçlü ve bağımsız olamayan ülkelerin ve milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir." diye konuştu."Batı'dan hiçbir şey gelmez ve gelmedi"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önce göreve geldiklerinde savunma sanayinin mevcut yapısının şimdiki gibi olmadığını, o zaman savunma sanayi olarak yüzde 20 oranında imkana sahip olunduğunu, bu oranın yüzde 65'e ulaştığını bildirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:"Eğer, biz yine aynı yerde kalmış olsaydık, herhalde ne Zeytin Dalı Harekatı'nda ne aslında Zeytinlik operasyonunda atmamız gereken adımları atamaz, Fırat Kalkanı'nda da hedefe ulaşamazdık. Ama bu adımlar atılınca da gerek Zeytin Dalı gerek Fırat Kalkanı'nda hiçbir yerde herhangi bir destek gelmeden, biz kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirebildik. Tüm imkanı bu noktada seferber eden kardeşlerime, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bunları milletin bir zaferi olarak görürken, terör örgütlerini çökertme mücadelesinde bu operasyonlar, bize savunma sanayindeki gücümüze güç kattı. Bugün eğer terörle mücadelede bu hedeflere varabiliyorsak, bu neticeleri alabiliyorsak, bunun tek nedeni bu lojistik desteğin bize sürekli olarak akmasıdır, gelmesidir. Yoksa 'Batı verirse bir şey yaparım'... Kusura bakmayın Batı'dan hiçbir şey gelmez ve gelmedi. Hep kapılardan döndük, döndürüldük. Bize hep şunu söylediler, 'Kongre izin vermiyor'. Ama başkalarına veriyor ama Türkiye'ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Herkes muhabere sustu denildiği zamanda biz Kıbrıs'tan sonra Aselsan'ı kazandık. Şimdi elimizde bir Aselsan'ımız var. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı.""Bugün bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktık"Şimdi ev sahibi olarak çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Artık ihracata başladık. Bundan sonra daha iyi olacak. Daha güçlü bir şekilde bunları sürdüreceğiz. Dünyada yaşanan sayısız örnek, bu gerçeğin en büyük ispatıdır. Sadece doğal kaynağa ve ticaret dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunduğunuz coğrafyada parası çok olup da gerçek anlamda bağımsız hareket edemeyen pek çok devlet olduğuna işaret ederek, "Buna karşılık Türkiye maddi imkanları nispeten sınırlı olmasına rağmen, ordusunun ve savunma sanayinin gücü sayesinde bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibi ülkeler arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.Savunma sanayinde bulunulan yerin önemli bir bölümünün son 16 yılda katedildiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:"Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk dönemlerinde bu doğrultuda atılan adımlar, kararlılıkla devam ettirilmiş olsaydı, bugün bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktık. Sizlerin de çok iyi bildiği sebeplerden dolayı savunma sanayi hamlelerimiz maalesef hedefine ulaşamadan akim kaldı, akim bırakıldı.""Sanayi ekosistemi kurmakta kararlıyız"Erdoğan, "her şeye rağmen son 16 yıldaki atılımlarla Türkiye'yi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardıklarını" vurgulayarak, "Dünya öylesine hızlı bir şekilde değişiyor ki böyle bir ortamda sadece yürümek yetmez, koşabilecek kabiliyet ve imkanlara sahip olmak da gerekiyor, bunu başarmamız lazım. Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.Bazılarının bu vizyonu anlamakta zorlandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Mesela, Türkiye'nin uzay çalışmalarında söz sahibi olma yönünde attığı adımlar, onların küçük dünyalarında garip, gereksiz, anlamsız gözükebiliyor. Halbuki biz geleceğe yatırım yapıyoruz, hazırlanıyoruz. Bilimi, araştırmayı, geliştirmeyi, tasarımı, üretimi, hizmeti, bütün bu hizmet zincirlerinin birbiriyle uyumunu esas alan bir sanayi ekosistemi kurmakta kararlıyız. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde ihracatı hedef alan, uluslararası ilişkilere katkı sağlayacak, değer kazandıracak her çaba bizim için önemlidir. Ülkemizin en kıymetli zenginliği olan insan kaynağımızı, eğitimden istihdama kadar bu doğrultuda yönlendirmenin gayreti içindeyiz.Hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösteren her kişi ve kuruma devlet olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. Savunma sanayi alanındaki vizyonumuzun sözde kalmayıp icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan üç tanesi doğrudan teknoloji, geliştirme ve araştırma merkezidir ve projeleridir. Seri üretim, prototip geliştirme, alt sistem tasarımı gibi konular da önceliklerimiz arasındadır. Bu çalışmaları hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için gereken her türlü düzenlemeyi, tedbiri ve teşviki hayata geçiriyoruz."(Sürecek)