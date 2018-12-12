12 Aralık 2018 Çarşamba 14:09



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:09

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kasırga, Bora, Som gibi füzelerimiz, seri üretim aşamasına gelirken, daha yeni modellerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. O da daha uzun menzilli olanlarını yapmak, bunların üretimlerine geçmek. Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak." dedi.Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ndeki konuşmasında, detaylarının iki günlük zirve boyunca konuşulacağına inandığı çalışmaları, sahadaki tecrübeler ışığında sürekli güncelleyip, ileriye taşıyacaklarını söyledi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke güvenliğinin bel kemiği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ancak günümüzde güvenlik kavramı, istihbarattan sağlığa, enerjiden iletişime, ulaştırmadan tarıma kadar farklı alanları da içine alacak şekilde genişlemiştir. Önemli olan potansiyelimizi harekete geçirmek, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmak, çalışmalarımızı verimlilik esasına göre yürütmektir. Savunma Sanayi Başkanlığımızı doğrudan Cumhurbaşkanlığımıza bağlamamızın sebebi işte budur." diye konuştu.Erdoğan, böylece TSK imkanlarının yanında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) üniversitelere, diğer kurumlara bağlı kuruluşlardan özel sektöre kadar geniş bir işbirliği alanının ortaya çıktığını dile getirdi.Denizlerdeki gelişmelerin bir uçak gemisi mahiyetindeki Anadolu Amfibi Hücum Gemisi'nden fırkateyn sınıfına yükseltilen 5'inci Milgem'e ve denizaltılarına kadar bu alanda attıkları adımların isabetli olduğunu gösterdiğine işaret eden Erdoğan, silahlı silahsız, insanlı insansız tüm hava araçları konusunda çok önemli mesafeler katettiklerinin altını çizdi.Erdoğan, kendisinin başbakanlığı döneminde bir ülkeden insansız hava aracı almak istediklerini anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:"Kimden? Stratejik ortağımızdan. 'Bugün git yarın gel.' Hiç olmazsa kiralık verin. 'Yok'. İsim vermeyeceğim, hep söylenen şu; 'kongre izin vermiyor.' Bıktık, bittik ama hamdolsun özel sektörümüz çıktı ortaya insansız hava aracını da yaptı, silahsız insansız hava aracını da yaptı. Şimdi daha da ileri gidecekler. Buna inanıyorum. Çok daha güçlüsünü yapacaklar. Belki de onlarda olmayanı veya dünyada bir veya iki ülkede olanı yapacaklar. Bugünlere ulaştık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.""Bu proje, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak"Çok kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Bayraktar, İHA ve SİHA'larımız, Anka'mız, Hürkuş uçaklarımız semalarımızda ülkemizin savunmasına hizmet vermeye başladı. Atak helikopterimiz, şimdi yeni bir hamlemiz var, görüşmeler devam ediyor. İnşallah onu da çok daha güçlü hale getireceğiz. Atak helikopterimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda ismini açıkladığı genel maksat helikopterinin prototipinin testlerinin süratle devam ettiğini bildirerek, şunları söyledi:"Büyük oranda yerleştirilmiş sistemlerle donatılmış bir başka genel maksat helikopterimizle ilgili olarak ortak üretim çalışmaları da sürüyor. Korkut hava savunma silahımızın teslimatına, hisar hava savunma sistemlerimizin testlerine devam ediyoruz. Siper hava savunma sistemimizle ilgili geliştirme faaliyetleri önemli bir aşamaya geldi.Kasırga, Bora, Som gibi füzelerimiz, seri üretim aşamasına gelirken, daha yeni modellerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. O da menzili daha da ileri kılmak, daha uzun menzilli olanlarını da yapmak, bunların üretimlerine de geçmek. Bu alanda önemli bir adımı da inşallah bu uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacaktır. Bu arada elektromanyetik fırlatma, yönlendirilmiş enerji, lazer silahı gibi daha ileri teknolojilere dayalı sistemleri geliştirme faaliyetleri de kesintisiz devam ediyor.""İhracatını yapana kadar durmayacağız"Erdoğan, bu arada önemli adımlardan bir tanesinin de Altay tankını seri üretim aşamasına getirdiklerine dikkati çekti. Bunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu Afrin'de gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:"Fırtınaların orada ne işler gördüğünü hep izlediniz, takip ettiniz. Altay ile bu çok daha farklı bir mevzi kazanacak. Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz bu tank, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak TSK'nın hizmetine sunulacaktır. Diğer taraftan radardan uyduya, siber güvenlikten karıştırma ve yanıltma sistemlerine, görüntü teknolojilerinden nano mikro mini otonom sistemlerine kadar pek çok çalışmayı daha titizlikle sürdürüyoruz.Türkiye savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir, hale gelene ve bunların ihracatını yapana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız. Bu süreçte çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi gerektiğinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum. Bizi birilerine muhtaç etmeyin. Sizler de işte bu sektörlerin içerisinde yer alıyorsunuz. Artık biz bunları kendimiz üretmek durumundayız. Bu millet yapar mı? Ben inanıyorum yapar, öyleyse yapalım."(Sürecek)