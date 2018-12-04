Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralık Tarihlerinde Düzenlenecek

04 Aralık 2018 Salı 12:49



04 Aralık 2018 Salı 12:49

Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralık tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde bu yıl ilki kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi, Küresel Güç Türkiye ve Vizyoner Genç konseptleri ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek. Zirveye ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; üst düzey sektör temsilcilerini, kamu yetkililerini ve binlerce üniversite öğrencisini bir araya getirecek zirvede; sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar ve alanında uzman üst düzey konuşmacılar zirvede konuşmaları ile yer alacak.Türkiye'nin Küresel Güç Vizyonu'nu esas alarak tasarlanan Türk Savunma Sanayii Zirvesinde, Türkiye'nin savunma sanayisinin; ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerli üretim üzerine içerikler ziyaretçilerle paylaşılacak.Zirve'nin birinci günü olan 12 Aralık tarihinde Girişim-Yatırım-İhracat Zincirinde Savunma Sanayii, Milli Sanayi Hamlesi için Nitelikli İnsan Kaynağı, Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi başlıkları altında 3 panel düzenlenecek. Savunma Sanayii Sektörüne yön veren isimler tarafından savunma sanayisindeki stratejik gelişmeler aktarılarak sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlanacak. Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nin ikinci gününde ise savunma sanayisi için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması ve üniversite öğrencilerinin milli ve yerli üretim farkındalığına kavuşturulması amacıyla oluşturulan Vizyoner Genç Programı kapsamında gerçekleşecek.Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nin ikinci gününde, konuşmacılar kariyer odaklı Defence Talk/Keynote oturumlarda İstikbal için Havacılık ve Uzay Sektöründe Kariyer, Gelecek Bulutta, Geleceği Planlamak: Teknoloji'de Kariyer, Mavi Okyanus Stratejisi: Denizde Kariyer, Türkiye Girişim Ekosistemi, Hayallerin Ötesinde Kariyer, İletişimde Kariyer, Küresel Kariyer, Stratejik Güvenlik Gücü: İnsan Kaynağı, Kariyerin Enerjisi başlıkları çerçevesinde fikirlerini paylaşacak. - ANKARA