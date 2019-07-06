06.07.2019 11:11
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe...

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe...

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri geri alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA
TSK, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:20   Türklerden tatlı parasını almayan Suriyeli İHA'ya konuştu
12:19   Kozan'da bir kişi otomobilinde vurulmuş halde otomobilinde bulundu
12:14   Toplu tecavüz sanıkları ikinci kez hakim karşısında
12:11   Otomobilin benzin kapağının altında uyuşturucu sevk eden 2 kişi yakalandı
12:09   Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
12:07   Azerbaycan'da tank mermisi yere düştü: 2 şehit
12:06   8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin liralık ceza