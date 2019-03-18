Türk Sinemasının Unutulmaz Müzikleri Erdem Yener'le Yeniden Hayat Buldu

Başarılı sanatçı Erdem Yener
, Film Olmuş Şarkılar isimli projesi ile unutulmaz eserleri nostalji severler için gün yüzüne çıkarıyor.
1960'lı yıllardan itibaren Yeşilçam'a damga vuran filmlerin akıllara kazınan şarkılarının seçkilerinden oluşan Film Olmuş Şarkılar projesi, projede bulunan şarkıların yeniden düzenlemesi ve Erdem Yener'in etkileyici yorumu ile farklı bir duygu kazanıyor.
Albümdeki şarkıları her ay tek tek dinleyici ile buluşturacak olan sanatçı, projenin ilk şarkısı Bana Yalan Söylediler'i Mart ayında müzikseverlerin beğenisine sunacak.
Türk sineması hayranları ve dinleyiciler için bir hediye niteliğinde olan bu özel projede Erdem Yener, her şarkı için ayrı ayrı dönemsel kurgular hazırlayarak tüm şarkıları görsel ile destekliyor.
Proje için uzun zamandır çalışmalarını devam ettiren sanatçı, "Bana Yalan Söylediler" şarkısının video klibinde, "eğer 70'lerde yaşasaydım ne olurdu" diye sorduğu sorunun cevabını verirken aynı zamanda gülümsetiyor.
Prodüktörlüğünü yine kendisinin üstlendiği Film Olmuş Şarkılar albümünde Erdem Yener, klasik rock ve elektronik ögeleri harmanlayarak yepyeni bir sound ile dinleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Film Olmuş Şarkılar projesinin ilk şarkısı "Bana Yalan Söylediler", Erdem Yener'in kendi müzik yapım şirketi Pop Rock Mahsülleri Ofisi (PRMO) etiketiyle tüm dijital platformlarda...
Erdem Yener, Müzik
Kaynak: DailyMotion.com