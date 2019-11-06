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Türk sinemasının usta isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, hastaneye kaldırıldı

Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren duayen oyuncu oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncunun yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

06.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:11

Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncunun yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

"SAĞLIK SORUNLARIM VAR AMA GEÇECEK"

Duayen oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı zorlukları dile getirmişti. Yıldızoğlu, "83 yaşındayım, halen çalışmaya devam ediyorum. Oyunculuk aşkı falan bitti ama ihtiyaçlarımı karşılamak için çalışmam gerekiyor. Ayaklarımda sağlık sorunlarım var ama geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, 1966 yılından bu yana birçok film ve dizide yer almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu, Akasya Durağı, Çiçek Taksi, Selena gibi bir dönemin popüler dizilerinde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, Eşkıya, Kara Murat, Keloğlan gibi filmlerde de rol almıştır.

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynamıştır. Yıldızoğlu 150'nin üstünde filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırmıştır.

Kayhan Yıldızoğlu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşamıştır.

Türk sinemasının usta isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, hastaneye kaldırıldı

Kayhan Yıldızoğlu, Şişli, Magazin


YORUMLAR (4)
HACI AMA AMCA DEĞİL: Şişli de görüyorum devamlı çok yaşlandı bütün esnaf saygı gösteriyor kendisi de çok kibar biri Allah şifalar versin
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AÇIKÇASI: M. ALİ İLE BERABER EL ELE :))
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ADINIZI YAZIN: azrail seni unutmuş herhalde fırtına
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MSDS: Kaporta eski olunca bu tip sorunlar normal oluyor. .
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