Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek

Kaynak: AA

A&S Holding, bir ay gibi kısa sürede devreye aldığı fabrika sayesinde yüzde 100 yerli, hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretimine başladı.Holding bünyesinde kurulan Global Mask, şu anda ayda 75 milyon adet olan maske üretim kapasitesini iki hafta içerisinde 300 milyona, ihracat anlaşmalarıyla birlikte 2 ayda 1,5 milyar adede çıkaracak.A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş , yeni yatırıma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sonrası ne yapabileceklerine dair 25 kişilik bir ekip oluşturarak çalışmalara başladıklarını ve iki profesörden danışmanlık hizmeti aldıklarını söyledi.Ekibin 15 gün boyunca dışarı çıkmadan salgın sürecinde ülkeye nasıl bir katkı sunulabileceğine dair çalışma yaptığını dile getiren Akkuş, virüsün yayılımını engelleyecek, dünyada ciddi şekilde ihtiyaç duyulan, aranılan ancak bulunamayan cerrahi maskenin üretimine karar verdiklerini anlattı.Akkuş, maske üretimine karar verdikten sonra hızla hayata geçirdiklerini kaydederek, maskeyi üretecek makinelerin yapımının, üretimin yapılacağı tesisisin hayata geçirilmesi için hemen adım attıklarını bildirdi.Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını dile getiren Akkuş, "Türkiye'nin ve dünyanın maskeye olan ihtiyacını en iyi, en kaliteli, en hijyenik şekilde çözeceğimize inanıyoruz' diyerek 28 günde bu tesisi devreye aldık." dedi."15 günde üretilen yerli makineler dakikada 200 maske üretiyor"Uğur Akkuş, Çin'de salgının başlamasıyla birlikte maske üretimiyle ilgili makinelerin üretildiğini belirterek, kendilerinin Çin'den gelen bir makineyi incelediklerini, bu makineyi Türkiye'de üretebileceklerine inandıklarını anlattı.Akkuş, "Türk sanayisinin nereye geldiği görüldü. 15 gün içerisinde 10 makine yapıldı. Biz buraya 200 makine koyacağız. Civatasından vidasına kadar yüzde 100 yerli makinelerimiz, tamamen ultrasonik, hijyenik ve el değmeden maske üretiyor. " dedi.Makinelerin dünyadaki muadillerinden çok daha iyi olduğunu dile getiren Akkuş, "Dünyadaki diğer makineler dakikada 80-100 maske üretimi yaparken bu makineler 200 adet üretim yapıyor." diye konuştu."Dünyanın her yerinden ciddi maske talebi var"Akkuş, fabrikanın 3 fazdan oluşacağını, şu ana kadar 120 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Akkuş, "Birinci fazımız 50, ikinci fazımız 100, üçüncü fazımız 200 makine olacak şekilde. Şu anda 10 makine ile günde 2,5 milyon, ayda 75 milyon adet maske üretiyoruz. Bir maske kendimize bir maske devletimize üretiyoruz. Üretimimizin yarısını, şu anda 1,2 milyon adedini Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe ediyoruz." ifadelerini kullandı.İki hafta içerisinde tamamlanacak ilk faz yatırımıyla ayda 300 milyon adet maske üreteceklerini dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu anda yurt dışından çok ciddi talep var. Bizi arayan çok sayıda kurum ve kuruluşlar var. ABD'den Isveç'e, Ukrayna'dan Bahreyn'e kadar bizden çok yüklü maske talebi var. Bu taleplerle birlikte gerekli sözleşmeleri yaptığımızda önce ikinci, sonra üçüncü faz yatırımı devreye alacağız ve ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üreteceğiz. 200 makineyle günde 50 milyon adet maske üretebileceğiz.""Taleple birlikte aylık 1,5 milyar adet maske üretebileceğiz"A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akkuş, şu an 75 milyon adet olan aylık üretim rakamını iki hafta içerisinde 300 milyon adede çıkaracaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"İkinci fazda aylık ortalama 750 milyon adet, ihracat sözleşmelerini yaptıkça devreye alacağımız üçüncü fazla birlikte ayda 1,5 milyar maske üretebilir konuma geleceğiz ve üreteceğiz. Bu süreç 8 hafta içerisinde olacak. Bu tesisteki civatasından boyasına, yerdeki döşemelerden ateş ölçerlere kadar her şey yerli. Biz devletimize en yüksek katkıyı sunmak istiyoruz."Akkuş, bu süreçte özel sektöre düşen ciddi görev ve sorumluluk bulunduğunu kaydederek, "Gün plazalardan sahaya inme günü' dedik. Tamamı özkaynak olmak üzere toplam 200 milyon liralık bir yatırım bütçesi oluşturduk. Böylesine bir dönemde bu yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi."Hijyene büyük önem veriliyor, termal kameralarla her şey takip ediliyor"Akkuş, tesisin girişinde hijyen tüneli bulunduğunu ve bu tünelden geçmeden tesise girilemediğini belirterek, buradan geçenlerin tepeden tırnağa dezenfekte edildiğini söyledi.Tesise giren herkesin yüz okumalı termal kameralardan geçtiğini, ateşlerinin ölçüldüğünü, ateşi yüksek çıkan kişilere kapıların açılmadığını dile getiren Akkuş, şu bilgileri verdi:"Personelimiz önlüğünü, maskesini, siperliğini, galoşunu, eldivenini giymeden çalışamaz ve içeriye giremez. Bütün ürünler paketlenirken ultraviyole ışınlardan geçiriliyor ve sterilize ediliyor. Üretilen her ürün el değmeden ultrasonik üretiliyor ve hijyen konusunda birinci sınıf kalite taşıyoruz Ar-Ge departmanımız tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar düşündü."Akkuş, bu tesisle Türk sanayisinin, girişimcisinin nereye geldiğinin daha iyi görülebileceğini kaydederek, tek bir ithal malzeme kullanmadan dünyanın en büyük maske üretim tesisini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.