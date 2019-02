Türk Şirket, İsviçre'ye 3 Milyar Euro Sigorta Yatırımı Yapacak

Kaynak: İHA

Yurtdışında birçok ülkede farklı sektörlerde yatırımları bulunan Yükselir Group, sigorta sektöründeki yatırımların yeni düzenlemelerle birlikte daha cazip hale geldiğini belirterek uzun süredir ilgilendikleri sigorta sektörüne yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.Bünyesinde 14 şirket grubunu barındıran ve yurt dışındaki yaptığı yatırımları ile bilinen Yükselir Group büyük bir potansiyel içeren sigorta sektörüne hatırı sayılır bir yatırım yapma kararı aldı. Küresel çapta petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, inşaat, marina ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Grup, İsviçre sigortacılık sektörüne girme kararı alarak, gelecek vadeden yatırım fırsatlarına sigortayı da ekledi. Yükselir Group İsviçre'ye ilk etapta 1,8 milyar euro yatırımı yapacak.Sigortacılık sektörü 649 milyar dolarla finansla hizmetleri geçtiSon zamanlarda artan çıkış grafiği ile dikkat çeken sigortacılık sektörüne üzerine yatırım kararı alan Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, İsviçre'nin büyüyen sigorta sektörünü yaklaşık bir senedir sıkı bir şekilde takip ettiklerini söyledi. Her sektörde olduğu gibi büyük veri ve veri analitiğinin sigorta sektörünü dönüştüreceğini ifade eden Yavuz Yüksel, geçtiğimiz yıl 649 milyar dolar büyüklüğe ulaşan İsviçre sigortacılık sektörünün finansal hizmetlerdeki büyüme oranını aşmış durumda olduğuna dikkat çekti.Şimdi 1,8 milyar euro, sene içinde 1,2 milyar euro ile devam edecekSigorta sektörü üzerine yatırım yapmaya daha fazla odaklanacağı bildirilen Yükselir Group'un yıl içinde ilave 1,2 milyar euroluk yatırım daha yapacağı belirtiliyor. Yapılan görüşmeler sonucunda yatırımın onaylandığı ve resmi tüm onayların alındığını söyleyen Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, "İsviçre sigorta sektörü uzun zamandır radarımızdaydı. Yatırım için şu an en uygun zaman olduğuna karar verdik. Şubat ayında başlayan yatırım sürecimizi sene sonuna kadar toplamda 3 milyar euroya ulaşacak. İsviçre, UBS ve Credit Suisse gibi Avrupa 'nın en büyük bankalarına sahip. Fakat biz yatırım kararımızı sigortadan yana kullandık. Sigorta, şu an yükselen bir eğilime sahip ve bu kuvvetli rüzgarı avantaj olarak kullanmak istiyoruz. İsviçre'de sigorta alanında Zurich Insurance ve Swiss Re gibi zorlu rakipler mevcut. Bu kararımızın bizi sigorta alanında dünya çapında oyuncu olma hedefimize yaklaştırdığını düşünüyorum. İlk çeyrek bitmeden diğer yatırımımızı da duyurmuş olacağız" dedi."Yatırımımız Yükselir Group'u sektörün önemli oyuncularından biri yapacak"Yükselir Group'u İsviçre sigorta sektörünün en önemli oyuncularından biri haline getireceğini belirten Yüksel, "Sigorta alanında güçlü ekibimiz, vizyonumuz ve profesyonelliğimizle bu alanda işbirliği yapmak isteyenlere danışmanlık hizmeti sunuyorduk. Orta Asya Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde bu kapsamda büyük anlaşmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi bu alandaki deneyimimizi İsviçre'deki yatırımız ile taçlandırdık" açıklamasında bulundu."Her coğrafyanın kendine has riskleri mevcut, dersimize iyi çalıştık"Sigorta sektöründeki küresel risklere de değinen Yavuz Yüksel, "Globalde sigortacılık sektöründeki riskler; değişim yönetimi, siber riskler, siber riskler, teknoloji, faiz oranları, yatırım performansı şeklinde sıralanıyor. Bununla birlikte her coğrafyanın kendine has riskleri mevcut. Örneğin Türkiye 'nin risk sıralaması; makroekonomi, politik etkenler, mevzuat şeklinde sıralanırken Almanya için en büyük üç risk; faiz oranları getiri garantili ürünler ve değişim yönetimi şeklinde. Akdeniz bölgesinden İtalya 'nın en büyük üç riski; faiz oranları, teknoloji ve makroekonomi. Güney Amerika kıtasından örnek vermek gerekirse, Meksika için en büyük 3 risk sosyal değişim, değişim yönetimi ve makroekonomi" ifadelerini kullandı."İsviçre yatırım iştahımızı kabartan ülkelerden biri"Üretim, tahsilat, reasürans, muhasebe ve hasar süreçlerine sahip sigortacılık sektöründe yatırım iştahını kabartan nadir ülkelerden birinin İsviçre olduğunu bildiren Yavuz Yüksel, "Kısa ve orta vadede ürünlerimizi kişiselleştirip, veri madenciliğine yatırım yapıp rakiplerimizden farklılaşacağız. Hizmetlerimizin odağına her zaman müşteri olacak. Kurum kültürümüzün güçlü yapısıyla yoğun rekabette daha avantajlı olacağımıza olan inancım tam" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL