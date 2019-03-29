Japonya
merkezli deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile yüzer santral işletmecisi Karpowership sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile elektrik üretecek yüzer santral geliştirmek üzere işbirliği anlaşması yaptı.
İki şirket LNG kullanacak yüzer santral geliştirmek için ortak yatırım yapacak ve ürünleri KARMOL markası altında pazarlayacak.
Genelde boru hatlarıyla taşınan doğalgazı aktarmak için pahalı bir yöntem olan LNG, son yıllarda doğalgaz fiyatlardaki düşüşe paralel olarak ucuzladı ve bazı hallerde boru gazı ile rekabet edebilir konuma geldi. Gemilerle taşınabildiği için boru hattı şebekelerinin olmadığı yerlerde kullanılabilen LNG, Japonya ve Çin
başta olmak üzere çeşitli pazarlarda yaygın olarak kullanılıyor.
The post Türk şirket Karpowership ve Japon devden ortak LNG yatırımı
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Japonya, Japon, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com