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Türk şirketi Anex Tour, Alman Thomas Cook'u satın aldı

Türk turizm şirketi Anex Tour'un, iflas eden Thomas Cook'un Almanya ayağı olan Öger Tours ve Bucher Reisen'i satın aldığı bildirildi.

20.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:36

Geçtiğimiz günlerde Thomas Cook'un Rusya ayağı Intourist'i bünyesine katan Anex Grubu, şirketin Almanya ayağındaki Öger Tours ve Bucher Reisen ve Neckermann'ı da bünyesine katıyor.

Thomas Cook'un iflas sürecini yöneten kayyum tarafından yapılan açıklamada, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Satın alma sonunda, Öger Tours ve Bucher Reisen'in 84 çalışanının Anex Tour altında istihdam edilmesi bekleniyor. Açıklamada, satın almanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğu vurgulandı.

6 BİN 500 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Anex Tour, daha önce Thomas Cook'un Rusya ayağı Intourist'i bünyesine katmıştı. Açıklamaya göre, 1996 yılında kurulan ve 48 ülkede temsil edilen Anex Tour'un 18 ülkede kendi ofisleri bulunuyor ve yaklaşık 6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

Türk şirketi Anex Tour, Alman Thomas Cook'u satın aldı

Thomas Cook, Anex Tour, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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