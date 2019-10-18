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Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Usayli, Türk şirket ALKE ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yapımı tamamlanan Cenin Serbest Sanayi Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için anlaşma imzaladı.

18.10.2019 00:42
Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Usayli, Türk şirket ALKE ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yapımı tamamlanan Cenin Serbest Sanayi Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için anlaşma imzaladı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Başbakanlığında gerçekleştirilen imza törenine, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı İhsan Eralp Semerci, TOBB-BIS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu ile Filistin'deki Alman Temsilciliği Ofisi Başkan Vekili Michael Herold katıldı.
Almanya'nın finansal destek verdiği anlaşmayı, Filistin Ekonomi Bakanı Usayli ile ALKE Şirketi temsilcisi Ayhan Kemaloğlu imzaladı.
İmza töreninin ardından konuşma yapan Filistin Başbakanı Iştiyye, Cenin Organize Sanayi Bölgesi'nin doğrudan 5 bin, dolaylı olarak ise 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.
Iştiye anlaşmanın, Filistin hükümetinin kendi kendine yetebilmesi ve İsrail işgalinden aşamalı olarak kurtulma projesi kapsamında gerçekleştiğini kaydetti.
Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek

Batı Şeria, Filistin, Güncel

Kaynak: AA

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