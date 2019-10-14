Türk şirketinden slovenya'ya 4 milyon euroluk ilave yatırım kararı

SLOVENYA'da 1 yıl önce üretime başlayan Küçükoğlu Holding bünyesindeki Türk şirketi AK Automotive, dünyanın otomotiv devlerinden Daimler, Audi ve Volkswagen firmaları ile yaptığı yeni üretim anlaşmaları çerçevesinde yatırımını büyütmeye karar verdi. Firma, gelecek dönem Slovenya'daki tesisinde 4 milyon euroluk ilave yatırım yapacak.

Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren ve İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı'nda yatırımları olan Küçükoğlu Holding, AB pazarında daha etkin rol almak için geçen yıl Slovenya'daki İtalyan Palladio Holding'in bünyesinde bulunan Cimos Kinamatics şirketini satın alıp AK Automotive adı ile üretime geçmişti. Üretime başladıktan kısa süre sonra dünyanın en prestijli otomotiv markalarından biri olan Aston Martin'in pedal kalıplarını üretip mühendislik hizmetleri vermeye başlayan AK Automotive, dünyanın otomotiv devi firmalardan aldığı yeni projeler ile bu ülkedeki yatırımını büyütecek. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, Slovenya'daki fabrikalarında Audi ile kaput menteşesi, Volkswagen ile büyük ebat kaynak prosesi ve Chrysler'i de bünyesinde barındıran Daimler ile de gövde parçaları üretme ve birleştirme anlaşması imzaladıkları söyledi.

HIZLI VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI

Küçükoğlu, Slovenya'daki şirketlerinin 1 yıl içinde IATF16949 Otomotiv Yönetim Sistemi sertifikası aldığını, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme başvurularını yaptıklarını da belirterek, holding şirketlerinin tamamında sürdürülebilir bir büyüme hedefi ile hareket ettiklerini söyledi.

Küçükoğlu, sürdürülebilir büyüme hedefleri ulaşmak için, holdinglerinin 2025 Stratejik Planı'nı hazırlayıp bunu tüm paydaşlarına ulaştırdıklarını da söyledi. Bütün adımlarını akademisyen bir kadronun da dahil olduğu staretejik planlarına uygun attıklarına vurgulayan Küçükoğlu, "Holding şirketlerimiz 1985 yılından beri dünya devi otomobil firmalarına parça üretiyor. Tüm şirketlerimizde hızlı ve kaliteli hizmet anlayışını üst seviyede tutuyoruz. İş süreçlerimizde dijitalleşmeye ve sanayi 4.0'a yatırım yapıyoruz. Holding şirketlerimizden Toksan kısa süre önce 'Turquality Marka' destek programına dahil oldu. Tüm şirketlerimiz ile önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayıp dünyaca bilinen markaları yaratmak ve sektördeki gücümüzü artırmak istiyoruz. Böylece daha katma değerli ürünler imal ederek ülkemizin ihracatına ve marka bilinirliğine katkı sunup ekonomimizin büyümesine destek vereceğiz" dedi.