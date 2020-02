Türk şirketleri Özbekistan'da kariyer imkanlarını tanıttı

Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı "TALENT for BIZ" kariyer fuarı Özbekistan 'da düzenlendi.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin organizasyonuyla Taşkent 'te düzenlenen "TALENTforBIZ" etkinliği kapsamında Türk şirketlerinin yetkilileri katılımcılarla iş ve staj imkanlarıyla ilgili görüşmelerde bulundu.Fuara aralarında Aselsan, Netaş, Türk Hava Yolları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Teknopark İstanbul, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Nobel İlaç, Temelsu, Çalık Enerji, Özgüven Mimarlık ve TRT'nin de bulunduğu çok sayıda şirket ve kuruluş katıldı.Fuar kapsamında mülakatlar, atölye ve örnek olay çalışmaları, firmaların vizyonlarını paylaştıkları sunumlar ile tanıtım toplantıları gerçekleştirildi. Özbek gençler Türk şirketlerinin iş imkanlarının sergilendiği fuara yoğun ilgi gösterdi.Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Bedrettin Özmen, bu yıl Özbekistan'da ikincisi düzenlenen fuarın amacının yetenekli Özbek gençlere iş ve kariyer imkanı sunmak ve iki ülke arasındaki ilişlilerin gelişmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.Beşeri sermaye potansiyeliÖzmen, 2019'da Almanya, İngiltere, Özbekistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaptıkları fuarı bu yıl dünyanın sekiz ülkesinde yapacaklarını ve bu fuarların ilkini Özbekistan'da gerçekleştirdiklerini kaydederken, fuarın dünyanın her yerindeki yetenekli gençleri Türkiye 'nin lider konumundaki özel ve kamu sektöründeki firmalarla, işverenlerle tanıştırmayı ve yetenekli gençlere iş imkanları sağlamayı amaçladığını vurguladı.Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de, bu yıl dünyanın sekiz ülkesinde gerçekleştirilmekte olan fuarın ilkinin Taşkent yapılıyor olmasının Özbekistan'a verdikleri önemin somut göstergesi niteliğinde olduğunu kaydederek, Özbekistan'ın genç, eğitimli ve dinamik nüfusuyla, doğal kaynakları ve beşeri sermayesiyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.Er, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarına dayanan stratejik düzeydeki ilişkilerin her alanda olduğu gibi eğitim ve istihdam alanlarında iş birliğiyle pekişmeye, gelişmeye devam ettiğini belirterek, gelecek hafta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye'ye ziyareti sırasında düzenlenecek olan birinci Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın, daha önce iki ülke cumhurbaşkanları tarafından stratejik düzeye yükseltilen ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasını daha teşkil edeceğini vurguladı.Er, Asya'nın kalbinde, Tarihi İpek Yolu'nun merkezinde yer alan ata yurdu Özbekistan ile Türkiye arasında bu fuar vesilesiyle daha da güçlü bağların kurulması, iş birliğinin ve ortak projelerin artmasının, çalışmalarının en önemli amaçları arasında yer aldığını kaydederken, gençlerin yeteneklerini hem ülkeleri hem de kendileri açısından en doğru şekilde kullanmalarını sağlamak açısından, Talent for BIZ etkinliğinin ziyadesiyle önemli olduğunu belirtti.