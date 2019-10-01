Türk sivil havacılığının global oyuncusu Etik ve İtibar Derneği'ne katıldı

1958 yılında Türkiye'nin ilk özel yer hizmeti şirketi olarak kurulan ve bugün yer hizmetleri, kargo ve antrepo hizmetlerini iki kıta, 5 ülkedeki 40 havalimanında 13.500'ü aşkın personeli ile faaliyetlerini sürdüren Türk sivil havacılığının köklü ve global markası Çelebi Hava Servisi A.Ş., Etik ve İtibar Derneği üyeleri arasında katıldı.

Evrensel iş etiği ilkelerinin toplumun her kesiminde anlaşılması, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren TEİD'in tüm üyelerinin imzacısı olduğu, 'Etik Beyannamesi'ni Çelebi Hava Servisi A.Ş. de imzalayarak etik ve şeffaf bir çalışma anlayışını benimsediğini beyan etmiş oldu. TEİD'in Etik Beyannemesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin özünü oluşturan 10 temel ilkeyi de içeriyor.

Şirket, "Amaç ve Misyona Bağlılık", "Yasalara ve Hizmet Standartlarına Uyum", "Dürüstlük, Tarafsızlık, Eşitlik", "Nezaket, Saygı, Saygınlık ve Güven", "Etkin Kaynak Kullanımı", "Bilgi Yönetimi ve Gizlilik", "Profesyonellik", "Çıkar Çatışmasından Kaçınma" başlıklarında 8 ana maddeden oluşan etik davranış İlkelerini web sitesinde yayınladı.

2019 yılı itibari ile 145 kurumsal üyeyi aşan TEİD üyeleri arasında Tüpraş, Sabancı Holding, Siemens, Zorlu Holding, Arçelik, Enka, Tekfen Holding, Tofaş, Anadolu Grubu, Bayer, Borusan Holding, Akkök Holding, Coca Cola İçecek, İnci Holding, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, PwC, Bilim İlaç, Sandoz, Bosch, Philips, Brisa, 3M, Abdi İbrahim, Allianz, BP, L'Oreal gibi öncü kurumlar bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Ford Otosan, Baymak, İpragaz ve Polat Enerji de TEİD üyeleri arasına katılmıştı.