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Türk sporu başkentte masaya yatırılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihlerinde Ankara'da "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" düzenleyecek.

07.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:12 Türk sporu başkentte masaya yatırılacak
Gençlik ve Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihlerinde 'da "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" düzenleyecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı çalıştayda, bakanlık kulüplerin ve federasyonların mevcut sorunlarına çözüm önerilerini dinleyecek.
Çalıştayda, spor kulüpleri ve federasyonlarının yapısal sorunları ile gelecek stratejileri 5 gün boyunca değerlendirilecek.
İki gün Türk futbolu tartışılacak
Çalıştayın ilk iki gününde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.
Çalıştayda, kulüplerin ve TFF'nin stratejik plan çalışmaları ile Türk futbolunun geleceğinde devletin rolü "Türk Sporunda Gelecek Stratejileri" başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, UEFA Finansal Fair Play Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların etkin ve verimli kullanılması konuları ise "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığı altında tartışılacak.
Çalıştayın ikinci gününde ise "Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ile Türk futbolunda, adil oyun, pazarlama, sponsorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkilerinin ele alınacağı "Türk Futbolunda Marka Yönetimi" başlıkları görüşülecek.
Çalıştayın üçüncü gününde ise spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri ortak oturumda ele alınacak.
Türk sporunun sorunları tüm yönleriyle masada olacak
Ayrıca çalıştayın son üç gününde, federasyon başkanları, paralimpik, olimpik, deaflimpik branşlarda sporcu yetiştiren kulüplerin temsilcileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulübü konfederasyonlarının katılacağı oturumlarda Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri istişare edilecek.
"Türk Sporunda Gelecek Stratejileri", "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ve "Türk Sporunda Marka Yönetimi" konuları da çalıştayda değerlendirilecek.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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