Türk Sporunun Yapılanmaya İhtiyacı Var"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye'de futbolun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.Fikret Orman, Boluspor Kulübünü ziyaret ederek, başkan Necip Çarıkçı ile bir araya geldi. Boluspor'un 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını izleyen Orman, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile de sohbet etti.Kulüpte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, Boluspor'un geçmişte güçlü bir takım olduğunu hatırlatırken, bugün de Süper Lig'e yakışır tesisleri bulunduğunu aktardı.Şehir takımlarına yatırım yapılması ve taraftarların kulüplerini desteklemesi gerektiğini dile getiren Fikret Orman, "Özellikle şehir takımlarının, futbolu sevenlerin bu işin içerisinde olması lazım ki halkın ilgisi artsın. İstanbul'da maç yapıyoruz, bizim 2 bin 500 kişilik misafir takım yerimiz var, 20-30 kişi geliyor. Takımın arkasında camiası duracak. Bu iş böyle güzel." diye konuştu."Futbolun gelişebilmesi için, seyircinin işin içinde olması lazım. Bunu da sağlayabilmenin en önemli yolu finansman." diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Türk sporunun yapılanmaya ihtiyacı var. Finansman açısından iyi kulüplerimiz var. O kulüplerimizin de arkasında seyirci yok. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor gibi şampiyonluk görmüş takımlara bakın, herkesin finansman sıkıntısı var. Demek ki bir yapılanmaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.Rekabet içerisinde kötü örnekleri takip etmemek gerektiğini anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:"(O onu yaptı, ben de bunu yapayım.) dediğiniz zaman, siz de aynı trene biniyorsunuz. Siz de o trenle beraber kötü yola gidiyorsunuz. Onun için Ali Koç başkanın söylediği gibi, benim de senelerdir söylediğim gibi, bu işi birazcık daha disipline etmemiz lazım. Bildiğim kadarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı beraber bir program içerisindeler. İnşallah güzel şeyler olur. Ali (Koç) başkan Fenerbahçe'ye başkan oldu, ciddi sermeye koydu. Göreve gelmese ne olacaktı? Galatasaray Kulübü mülklerini sattı, sermaye olarak koydu. Satamamış olsa ne olacaktı? Beşiktaş olarak 6,5- 7 senedir ne mücadeleler veriyoruz ama taraftar maçı kazanmak istiyor. Hepsini dengede tutmak, bu ekonomik şartlarda, bu döviz kurlarında çok zor.""Yerli oyunculara yatırım yapılması lazım"A Milli Futbol Takımı'nın İsveç yenilgisiyle UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmesine değinen Fikret Orman, milli takımda uyum yakalamanın zorluğuna dikkati çekti.Milli takımların toplama kadrolarla oluşturulduğunu ve bu oyuncuların birlikte kısıtlı zaman geçirdiğini vurgulayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Oradaki bütün oyuncular çok kabiliyetli olsa bile, bir toplama takım oluşturuyorsunuz. Orada milli ruhu ve uyumu yakalamak lazım. 2002 Dünya Kupası, 2008 Avrupa Şampiyonası başarılarında bu uyum vardı. Şu anda oyuncu kadrosuna baktığınız zaman, çoğunluğu yurt dışından gelen oyuncularımız. Özellikle büyük kulüplerin, Türkiye'de yaşayan yerli oyunculara yatırım yapması lazım. Oradan da bir takım ruhu oluşturmamız lazım. Yoksa diğer türlü çok zor. Herkes Mircea Lucescu'ya bir şey söyleyebilir ama o ne yapacak? Oyunucu kadrosu belli. Bir kadro kuruluyor, 2-3 antrenman sonrasında maça çıkılıyor."Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in adının A Milli Futbol Takımı için gündeme getirilmesine değinen Orman, tecrübeli çalıştırıcının önemli bir futbol markası olduğunu vurgulayarak, "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok. Biz de spor yöneticisiyiz. Bir gün spor bakanı, bir gün federasyon başkanı, bir gün belediye başkanı oluyoruz. Böyle sporun içerisinde ve toplumun önünde olunca, bir şekilde isminiz geçiyor. Bu iddiaların şu an itibarıyla aslı yok. Federasyonun da Mircea Lucescu ile ilgili ne kararı var, açıkçası onu da bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Boluspor Kulüp Başkanı Çarıkçı ise Beşiktaş ile geçmişten gelen dostluklarının her zaman devam edeceğini vurguladı. Kentte çok sayıda Beşiktaş taraftarının olduğunu aktaran Çarıkçı, bir milli takım arasında Beşiktaş ile hazırlık maçı yapmak istediklerini, Fikret Orman'ın da bu konuya olumlu baktığını dile getirdi.