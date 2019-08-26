Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Şahin: "Velilerimiz TSE markalı ürünleri tercih etsin"

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Çocuklarımızı kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir" dedi.



TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenci ve velilere okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken konularla ilgili hatırlatma ve uyarılarda bulundu. Çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen ürünlerin sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getireceğini söyleyen Şahin, "2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemeleri satışa sunulmaktadır. Reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünleri satılmaktadır. Bu ürünlerden bir kısmı markasız ya da üretim yeri belirsiz ürünler olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünler sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir" diye konuştu.



Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin kullanıcılar için başta hijyen kaynaklı olmak üzere sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığını anlatan Şahin, "Velilerimizin bu risklere karşı çocuklarımızı korumak için okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemler vardır. Bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebilir. Bu testlerin sonucunda ürünün standarda uygun olduğu, üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillenir. Okul alışverişlerinde velilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken marka TSE Markası'dır" ifadelerini kullandı.



TSE Markası hakkında bilgiler veren Şahin, "TSE Markası, 1964 yılından bu yana ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ve ürünün standartlarda öngörülen güvenlik şartlarıyla birlikte performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu gösteren işarettir. Bir ürünün üzerinde TSE Markası bulunması, bu ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, ürünün TSE laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini göstermektedir. Tüm tetkikler sonunda standarda uygunluğu tespit edilen ürünler TSE Markası kullanmaya hak kazanmaktadır. Dolayısıyla TSE Markası, hem ürünlerin ilgili standarda uygunluğunun hem de sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunun tescili anlamına gelmektedir" dedi.



CE işareti konusunda da bilgilendirme yapan Şahin, "Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE işaretidir. CE işareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda bulunması zorunlu olan bir işarettir" şeklinde konuştu.



"Üreticisi bilinmeyen hiçbir ürün satın alınmamalıdır"



TSE Markası ve CE işareti dışında mekanik ve fiziksel açıdan standartlara uygunluğun da önemli olduğunu söyleyen Şahin, "Bu iki temel işaretin dışında velilerin aldıkları ürünlerin üzerinde ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-1, yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer oyuncak güvenliği standartlarını da aramaları gerekmektedir. Üreticisi bilinmeyen hiçbir ürün satın alınmamalıdır. Ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarında mutlaka üretici ya da ithalatçıya ait ulaşılabilir adres ve telefonların bulunması gerekmektedir. Üründe herhangi bir sorun olduğunda firmanın ulaşılabilir olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



TSE belgesinin alınan ürünün istenilen şartlarda ve standartlarda üretildiğini gösterdiğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:



"Bir ürünün sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği ancak yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabilir. TSE belgesi, o ürünün standarda uygun olduğunun ve istenilen şartlarda üretildiğinin göstergesidir. Kokulu ürünler tercih edilmemelidir. Oyuncaklarda, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işareti aranmalıdır. Yumuşatılmış oyuncaklarda fitalat gibi sağlığa zararlı maddeler limitlerin üzerinde olmamalıdır. Yüz boyası, dövme kalemi gibi deri üzerine uygulanan kozmetik ürünlerde dermatolojik testlerden de geçmiş, güvenilir markalar tercih edilmelidir. Parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük yaş gruplarının kullandığı, ağza götürülme olasılığı yüksek ürünlerde de güvenilir markalardan şaşılmamalıdır. Markasız boyalı ve plastik baskılı okul ve beslenme çantaları, mataralar tercih edilmemelidir. Özellikle yoğun boya kokusu içeren plastik baskılı beslenme çantası ve matara alınmamalıdır. Ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirten ibareler aranmalıdır. Solvent içermeyen yapıştırıcılar tercih edilmelidir. Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında 65 yıldır hizmet veren enstitümüz, tüketiciler için standartlara uygun ve kaliteli üretimin simgesi haline gelmiştir. TSE Markası, üreticilerimiz için de ucuz ve düşük kaliteli ürünlere karşı rekabet gücünü artıran, halka güvenli ürün sunma imkanı veren en önemli unsurdur. Eğitim malzemeleri sektöründe TSE markalı ürünlerin sayısının artması, tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterdikleri hassasiyetle birlikte artacaktır. Unutulmamalıdır ki; çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir. Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken çocuklarımızın sağlığı için tüm velilerimize TSE markalı ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA