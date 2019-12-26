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Türk Standartları Enstitüsünden, Başkan Kavaklıgil'e ziyaret

Türk Standartları Enstitüsü Kastamonu Belgelendirme Müdürü Bayram Güven, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.

26.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:53 Türk Standartları Enstitüsünden, Başkan Kavaklıgil'e ziyaret
Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Müdürü Bayram Güven, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.

Çeşitli program ve incelemeler için Tosya ilçesinde gelen TSE Kastamonu Belgelendirme Müdürü Bayram Güven, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Güven'e teşekkür eden Başkan Kavaklıgil, bir süre sohbet etti.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Türk Standartları Enstitüsü Kastamonu Belgelendirme Müdürü Sayın Bayram Güven'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder saygılarımızı sunarız" diye konuştu. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Bayram Güven, Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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