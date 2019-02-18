18 Şubat 2019, 13:37
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Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi

İran Liginde mücadele eden Türk takımı Tractor Sazi'nin İstiklal ile oynadığı maçı 100 bin taraftar takip etti.

İran'da Türk nüfusunun etkin olduğu Doğu Azerbaycan eyaletinde faaliyet gösteren Tractor Sazi, İstiklal takımıyla oynadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak bu mücadelede öne çıkan durum Tractor Sazi'nin galibiyeti değil karşılaşmayı 100 bin Türk taraftarın takip etmesi oldu.

TÜRK DÜNYASINDA EN ÇOK TARAFTARIN İZLEDİĞİ MAÇ OLDU

100 bin Türk taraftarın Yadegar-e Emam Stadı'nda izlediği bu karşılaşma Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Tractor Sazi, İran Ligi'nde 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde 38 puanlı Sepahan ise 1. sırada yer alıyor.



YORUMLAR (20)
XXXXX: Ne türkü la iran takımı neyin torpillisi bu kim fişekliyor bunları
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MUNZUR BABAA: yalan haber kim saymış, 100 bin lik stadları varmıymışş. . . . şişirin. . .
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POLAT: TÜRK her yerde TÜRKTÜR
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ŞERİAT SEVDALISI: elin gavuru 50 sene önce aya çıkıyor biz hala bunlarla övünüyoruz. .
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  • VATANDAŞ : Kendine şeriat sevdalısı diyorsun ama gavuru övüyorsun? Aya çıktı da n''oldu, Dünya''ya terörü başkaları mı getirdi? Ya uzayda yalnız değilsek sonra ne olacak?
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