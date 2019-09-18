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Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynanacak Getafe-Trabzonspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 92. karşılaşma olacak.

18.09.2019 11:32Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynanacak Getafe- Trabzonspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 92. karşılaşma olacak.
İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 91 maçın 18'ini Türk, 55'ini İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 85 golüne, İspanyol ekipleri 183 golle karşılık verdi.
Türk ekiplerinden Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Akhisarspor, daha önce Avrupa kupalarında İspanyol takımlarla karşılaştı.
Getafe ilk kez
Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarına katılan Getafe, daha önce Türk takımlarına karşı hiç oynamadı.
İspanyol temsilcisi, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma ile ilk kez bir Türk takımına karşı tur mücadelesi yapacak.
En son Akhisarspor karşılaştı
En son iki ülke takımları arasındaki karşılaşma Akhisarspor ile Sevilla arasında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynandı.
Akhisarspor sahasında rakibine 3-2, deplasmanda da 6-0'lık sonuçla mağlup oldu.
Türk ve İspanyol takımlarının maçları
Avrupa kupalarında Türk ve İspanyol takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
SezonKupaMaçSonuç
1958-1959Şampiyon KulüplerBeşiktaş-Real Madrid0-2/ 1-1
1967-1968Fuar ŞehirleriGöztepe-Atletico Madrid0-2/ 3-0
1970-1971Fuar ŞehirleriEskişehirspor-Sevilla0-1/ 3-1
1973-1974Şampiyon KulüplerGalatasaray-Atletico Madrid0-0/ 0-1
1985-1986UEFABeşiktaş-Athletic Bilbao1-4/ 0-1
1990-1991Kupa GalipleriTrabzonspor-Barcelona1-0/ 2-7
1992-1993Kupa GalipleriTrabzonspor-Atletico Madrid0-2/ 0-0
1993-1994Şampiyonlar LigiGalatasaray-Barcelona0-0/ 0-3
1994-1995Şampiyonlar LigiGalatasaray-Barcelona1-2/ 2-1
1995-1996Kupa GalipleriTrabzonspor-Deportivo0-1/ 0-3
1995-1996UEFAFenerbahçe-Real Betis1-2/ 0-2
1996-1997UEFABeşiktaş-Valencia1-3/ 2-2
1998-1999Şampiyonlar LigiGalatasaray-Athletic Bilbao2-1/ 0-1
1999-2000UEFAMKE Ankaragücü-Atletico Madrid0-3/ 1-0
1999-2000UEFAGalatasaray-Mallorca4-1/ 2-1
2000Süper KupaGalatasaray-Real Madrid1-1
2000-2001Şampiyonlar LigiBeşiktaş-Barcelona3-0/ 0-5
2000-2001Şampiyonlar LigiGalatasaray-Deportivo1-0/ 0-2
2000-2001Şampiyonlar LigiGalatasaray-Real Madrid3-2/ 0-3
2000-2001UEFAGaziantepspor-Alaves0-0/ 3-4
2001-2002Şampiyonlar LigiFenerbahçe-Barcelona0-3/ 0-1
2001-2002Şampiyonlar LigiGalatasaray-Barcelona2-2/ 0-1
2002-2003Şampiyonlar LigiGalatasaray-Barcelona0-2/ 1-3
2002-2003UEFAMKE Ankaragücü-Alaves1-2/ 0-3
2002-2003UEFABeşiktaş-Alaves1-1/ 1-0
2003-2004Şampiyonlar LigiGalatasaray-Real Sociedad1-2/ 1-1
2003-2004UEFATrabzonspor-Villarreal0-0/ 2-3
2003-2004UEFABeşiktaş-Valencia2-3/ 0-2
2003-2004UEFAGalatasaray-Villarreal2-2/ 0-3
2003-2004UEFAGençlerbirliği-Valencia1-0/ 0-2
2004-2005UEFATrabzonspor-Athletic Bilbao3-2/ 0-2
2004-2005UEFABeşiktaş-Athletic Bilbao3-1
2004-2005UEFAFenerbahçe-Real Zaragoza0-1/ 1-2
2006-2007UEFABeşiktaş-Sevilla0-3
2006-2007UEFATrabzonspor-Osasuna2-2/ 0-0
2006-2007UEFAFenerbahçe-Celta0-1
2007-2008Şampiyonlar LigiFenerbahçe-Sevilla3-2/ 2-3
2007-2008UEFAKayseri Erciyesspor-Atletico Madrid0-4/ 0-5
2009-2010UEFA Avrupa LigiGalatasaray-Atletico Madrid1-1/ 1-2
2010-2011Şampiyonlar LigiBursaspor-Valencia0-4/ 1-6
2011-2012UEFA Avrupa LigiTrabzonspor-Athletic Bilbao0-0
2011-2012UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Atletico Madrid0-3/ 1-3
2012-2013Şampiyonlar LigiGalatasaray-Real Madrid0-3/ 3-2
2013-2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Real Madrid1-6/ 1-4
2015-2016Şampiyonlar LigiGalatasaray-Atletico Madrid0-2/ 0-2
2016-2017UEFA Avrupa LigiOsmanlıspor-Villarreal2-2/ 2-1
2017-2018Şampiyonlar LigiMedipol Başakşehir-Sevilla1-2/ 2-2
2018-19UEFA Avrupa LigiAkhisarspor-Sevilla2-3/0-6
Not: Uzatmaya veya penaltı atışlarına giden maçlarda normal süredeki skor esas alınmıştır.

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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