Türk takımlarından Reyes için başsağlığı mesajları

İSTANBUl (AA) - İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes
'in trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Galatasaray
, Fenerbahçe
ve futbolcusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden Aytemiz Alanyaspor
sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı. Galatasaray
'ın Twitter
hesabından yapılan açıklamasında, " Jose Antonio Reyes
'in ölümünü büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray
ailesi olarak futbolcunun ailesine, yakınlarına ve Sevilla
kulübüne başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Kulübü
ise, "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz zor zamanlarda, Jose Antonio Reyes
'in ailesi, arkadaşları ve Extremadura UD ile beraber." paylaşımında bulundu.
Futbolcusu Josef Sural'ı 29 Nisan'da trafik kazası sonucu kaybeden Alanyaspor
Kulübü de Twitter hesabından üzüntüsünü paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Jose Antonio Reyes'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Huzur
içinde uyu Reyes." denildi.
Kaynak: AA
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