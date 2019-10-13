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Türk tankları Telabyad'a girmek için bekliyor

Türk tankları Akçakale'den Telabyad'a girmek için sınırın sıfır noktasında bekletiliyor.

13.10.2019 16:10Türk tankları Telabyad'a girmek için bekliyor
Türk tankları Akçakale'den Telabyad'a girmek için sınırın sıfır noktasında bekletiliyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğle saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Şehir merkezinde yoğunlaşan çatışmalara destek amacıyla sınırın sıfır noktasında konuşlanan Türk tankları, Telabyad'a girmek için emir bekliyor.
(İsmail Coşkun/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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