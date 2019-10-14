Türk taraftarlar Fransa takımını ıslıklayarak sahaya çıktıklarına pişman etti

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa takımına konuk oldu. Stadı dolduran Türk taraftarlar antrenman yapan Fransa takımını ıslıkladı.

TÜRK TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ

Fransa-Türkiye maçı öncesi Türk taraftarlar Stade de France'a akın etti. Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Fransa'nın tepki göstermesi sebebiyle Türk taraftarlar antrenman yapan Fransa takımının oyuncularını ıslıklayarak protesto etti.

30 BİN TÜRK TARAFTAR YER ALDI

EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşan milli takıma destek için taraftarlar saatler öncesinden stada geldi. 75 bin kişilik statta yaklaşık 30 bin Türk taraftar yer aldı.