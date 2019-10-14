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Türk taraftarlar Fransa takımını ıslıklayarak sahaya çıktıklarına pişman etti

A Milli Takımımızın, Fransa'da oynayacağı maç öncesi antrenman yapan Fransız futbolcuları Türk taraftarlar tarafından ıslıklandı. Fransız taraftarların, Türk taraftarların sesini bastıramaması ise dikkatlerden kaçmadı.

14.10.2019 21:31

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa takımına konuk oldu. Stadı dolduran Türk taraftarlar antrenman yapan Fransa takımını ıslıkladı.

TÜRK TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ

Fransa-Türkiye maçı öncesi Türk taraftarlar Stade de France'a akın etti. Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Fransa'nın tepki göstermesi sebebiyle Türk taraftarlar antrenman yapan Fransa takımının oyuncularını ıslıklayarak protesto etti.

30 BİN TÜRK TARAFTAR YER ALDI

EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşan milli takıma destek için taraftarlar saatler öncesinden stada geldi. 75 bin kişilik statta yaklaşık 30 bin Türk taraftar yer aldı.

Türk taraftarlar Fransa takımını ıslıklayarak sahaya çıktıklarına pişman etti

A Milli Futbol Takımı, Fransa, Spor, Güncel

YORUMLAR(17)
GÜL:Sagolun varolun düsmani catlatiriz böyle
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YES:fransanın ekmeğini yıyorsunuz utanın
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TÜRKİYE:Ne Mutlu TÜRKüm diyene
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15 0
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ZAMBADO:CEVAP FRANSIZA HERYER BIZIM SEN AYAKTA UYU.
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8 1
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GÜMBÜLDEK:Şuan dakika 36. Allah bizimle. Adamların topunu kalemize sokturmuyor. Tek kale oynuyor şerefsizler. Şenol Güneş önlem almazsa 90 dakika bitmez
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FRANSIZ:MADEM MEMLEKETiNiZi BU KADAR SEViYORSUNUZ BURADA NE ARIYORSUNUZ FRANSAYI HEMEN TERK EDiN
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13 48
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KOC ALMANYA:Sen bu işlere cok fransizsin:)))))))
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CANER:Biz bitti demeden, ciktik demeden hicbirsey olmaz fransizzzz.
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CANER:Get the hell out of here Fransiz
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3 0
TÜRKİYE:Senin aklın ermez o işlere sen uyumana devam et Fransız.
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17 1
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