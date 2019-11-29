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Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan'a Azerbaycan'da fahri doktora verildi

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) Tarih Enstitüsü tarafından "fahri doktora" unvanı tevdi edildi.

29.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:02Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan'a Azerbaycan'da fahri doktora verildi
Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'a Milli İlimler Akademisi (AMİA) Tarih Enstitüsü tarafından "fahri doktora" unvanı tevdi edildi.
AMİA'da düzenlenen törene Turan'ın yanı sıra AMİA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, AMİA Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yakup Mahmudov ve akademisyenler katıldı.
Mahmudov, ilmi çalışmalarının yanı sıra iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin gelişmesine sunduğu katkılardan dolayı Turan'a fahri doktora unvanı verildiğini duyurdu.
Turan'ın çok büyük tarihçi olduğunu vurgulayan Mahmudov, o göreve geldikten sonra Türkiye ve Azerbaycan tarih enstitüleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğini belirtti.
AMİA Başkan Yardımcısı İsa Hebibbeyli, TTK ile AMİA Tarih Enstitüsü arasındaki sıkı ilişkilerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Hebibbeyli, son yıllarda TTK ve Refik Turan'ın Türk dünyası arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük hizmetleri olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Turan, AMİA Tarih Enstitüsünün kendisine tevdi ettiği "fahri doktora" unvanından onur duyduğunu belirterek teşekkür etti.
AMİA'nın dünya çapında bir bilim merkezi olduğunu hatırlatan Turan, Türkiye ile kardeş Azerbaycan arasındaki akademik ilişkilerin bundan sonra da gelişeceğinden emin olduğunu belirtti.

Türk Tarih Kurumu, Refik Turan, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

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