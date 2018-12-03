Türk Tarih Kurumu'nda, Kazakistan Konferansı

Türk Tarih Kurumu
ve Kazakistan
Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği iş birliğiyle " Nursultan Nazarbayev
, Büyük Bozkır'ın Manevi Dirilişi" adlı konferans düzenlenecek. Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle 5 Aralık
2018 tarihinde "Nursultan Nazarbayev, Büyük Bozkır'ın Manevi Dirilişi" adlı konferans düzenlenecek. Türk Tarih Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan konferans, Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Yalçın Topçu
, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan
ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly tarafından yapılacak açış konuşmalarıyla başlayacak. Türk- Kazak ilişkilerinin tarihi seyrine dair değerlendirmelerin yapılacağı etkinlikte, aynı adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirilecek. Konferansın ardından 1 Aralık Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla bir resepsiyon verilecek. - ANKARA
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:38