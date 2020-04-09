Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Tarih Kurumu'ndan 'Evde Kal' Kampanyasına Destek

Corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Birçok şirket ve kurum da bu kampanyaya destek veriyor.

09.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:51
Türk Tarih Kurumu'ndan 'Evde Kal' Kampanyasına Destek
Corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Birçok şirket ve kurum da bu kampanyaya destek veriyor. Kampanyaya destek veren kurumlardan biri de Türk Tarih Kurumu oldu.

Eserler Dijital Ortama Taşındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Evde Kal' kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Tarih Kurumu arşivindeki eserleri dijital ortama taşıdı.

Eserler, evlerinde kalan insanların kullanımına sunulmak üzere dijital ortamda hizmete açılmış durumda.

Erişime açılan dijital eserler arasında, 1331 yılında basılan 'Köprülüler', 1326 yılı basımlı 'Cihad Emr-i Haktır' ve 1328 yılı basımlı 'Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı' gibi dikkat çekici eserler bulunuyor.

Çoğunlukla 1928 yılından önce yayımlanan ve kurum kütüphanesinde yer alan 14 bin 605 esere, kütüphanenin internet sayfası üzerinden dijital ortamda erişilebiliyor. Eserlere t.co/trHw5oJkn5'amp=1 internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Türk Tarih Kurumu, Koronavirüs, Evde Kal, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
İşte İmamoğlu’nu ’Seni paramparça edeceğim’ diye tehdit eden süpheli Haberler
İşte İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden süpheli
Haberler ›› Teknoloji ››Türk Tarih Kurumu'ndan 'Evde Kal' Kampanyasına Destek - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

18:59: Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı sonbaharda hazır olabilir - Haberler 18:56: Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 18:51: Cannibal Film Serisinin Oyunu Duyuruldu - Haberler 18:50: Fazla yolcu taşıyan servis aracına ağır ceza - Haberler 18:48: Üzerine inşaat malzemesi düşen kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı