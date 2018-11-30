Türk Tarih Kurumu 'Şüra-yı Devletten Danıştaya: Yapısal ve Fonksiyonel Dönüşüm' Eserini Yayımladı

Türk Tarih Kurumu
, Osmanlı idaresinin modernleşme sürecine ışık tutacak olan Şüra-yı Devletten Danıştaya: Yapısal ve Fonksiyonel Dönüşüm
adlı eseri yayımladı.
Türk Tarih Kurumu tarafından, Osmanlı modernleşmesinin merkez teşkilatındaki değişim ve dönüşümün bir parçası olarak yapısal reform sürecinin devamını temin maksadıyla ihdas edilen Şüra-yı Devlet ile ilgili kapsamlı bir araştırma yayımlandı. Dr. Zeki Eraslan tarafından kaleme alınan Şüra-yı Devletten Danıştaya: Yapısal ve Fonksiyonel Dönüşüm (1868-1922) adlı çalışma, idareye yardımcı bir danışma ve denetim organı olarak hayata geçirilen Şüra-yı Devletin kuruluşunu ve geçirdiği yapısal dönüşümleri, Osmanlı'nın geçirdiği modernleşme süreci içerisinde ele alıyor. Şüra-yı Devleti hazırlayan durum ve şartların, kurumun teşkilat yapısının, görev, yetki ve sorumlulukları ile yapısal dönüşümünün belgeler ışığında tahlil edildiği çalışma, Cumhuriyetin kuruluşuyla Danıştayın devraldığı mirasa ışık tutmasının yanı sıra Osmanlı yönetim geleneğinde yaşanan modernleşme sürecine dair önemli veriler sunuyor.
Tanzimat'tan bu yana hukuka dayalı rasyonel bir idare oluşturma fikri doğrultusunda hayata geçirilen kurumlardan olan Şüra-yı Devletin kendisinden beklenenleri ne ölçüde sağladığına dair bir değerlendirme sunan eser, kurumun Türkiye
'de idari yargı geleneğinin oluşması ve anayasal sisteme geçiş sürecinde sağladığı katkıları da ortaya koyuyor. - ANKARA
Dönüşüm,Türk Tarih Kurumu