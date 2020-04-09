Türk Tarih Kurumunun arşivindeki 14 bin 605 esere "evden" ulaşılabilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk Tarih Kurumu arşivindeki bazı eserler "Evde Kal" kampanyasına destek amacıyla dijital ortama açıldı.
09.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:40
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum kütüphanesinde yer alan ve ağırlıklı olarak 1928'den önce yayımlanan 14 bin 605 eserin dijital erişimi kütüphanenin internet sayfasından sağlanacak.
Eserlere "t.co/trHw5oJkn5'amp=1" adresinden ulaşılabilecek.
Dijital erişimde, 1331 basımı "Köprülüler", 1326 basımı "Cihad Emr-i Haktır" ve 1328 basımı "Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı" başlıca eserler arasında yer alıyor.
Kaynak: AA
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