Türk Tarihinden Çok Mükemmel Film ve Diziler Yapılabilir"

MEHMET AKİF PARLAK - Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, Türk dizi ve sinema sektörüne ilişkin, "Türk ve Osmanlı tarihi çok zengin bir kültüre ve geçmişe sahip. Film ve dizilerin konusu bunun üzerine kurulursa her ülkeye satabilirsiniz. Çünkü inanılmaz güzel hikayeler var sizin kültürünüzde. Bence bu konulardan çok mükemmel film ve diziler yapılabilir." dedi. Hollywood filmlerinin yanı sıra Türkiye 'de de " Diriliş Ertuğrul " ve "Filinta" dizilerinde rol alan aktör Reshad Strik, Hasan Kalyoncu Üniversitesince düzenlenen 4. Altın Baklava Film Festivali 'ne katılmak için geldiği Gaziantep 'te, Türk sinema ve dizi sektörüyle ilgili düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.Strik, Avustralya'da 2004'de üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre tiyatro oyunlarında rol aldığını ve televizyon programları yaptığını ifade etti.Hollywood'dan teklif alınca Los Angeles 'e gittiğini ve orada 6 filmde oynadığını anlatan Strik, "Birgün Bosna Hersek 'e ziyaret için gittim ve orada eşimle tanıştım. Sonra çok sık gidip gelmeye başladım. Bu arada Türkiye'den birkaç diziden teklif geldi. Bunun üzerine Türkiye'ye geldim ve burada çok güzel zaman geçirdim. Burada Türkçe'de öğrendim. Şu an Saraybosna 'da yaşıyorum ve orayı çok seviyorum." diye konuştu.- "Film ve diziler tarih üzerine kurulursa her ülkeye satılabilirTürkiye'nin köklü bir tarihi ve kültürünün bulunduğunu vurgulayan Strik, dizi ve filmlerin bunu kaynak olarak kullanması gerektiğini aktardı.Strik, tarihi gerçek alanda ele alan film ve dizilerin her ülkede izlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Türk ve Osmanlı tarihi çok zengin bir kültüre ve geçmişe sahip. Film ve dizilerin konusu bunun üzerine kurulursa her ülkeye satabilirsiniz. Çünkü inanılmaz güzel hikayeler var sizin kültürünüzde. Bence bu konulardan çok mükemmel film ve diziler yapılabilir. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman 'ın hayatını anlatan ' Muhteşem Yüzyıl ' dizisi konusu geniş olduğu için her yerde tutuldu. Gerçi dizide anlatılanlar daha gerçek olabilirdi. Diriliş Ertuğrul dizisi bambaşka bir şey. Çünkü orada tamamen gerçek Müslüman hikayesi anlatılıyor. Dünyaya mal olmuş bir konu ve en önemlisi kahramanı bir Müslüman. Çok güzel rol model olur. Çünkü kültür, din ve tarih var hikayede."Türkiye'de tarihsel dönemi ele alan dizi ve filmlerin "Muhteşem Yüzyıl" ile başladığını ve ondan sonra çok başarılı işlerin yapıldığını dile getiren Strik, bu durumun sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.Strik, Türk sinema sektörünün yavaş yavaş büyüdüğünü, dünya çapında bilinen ve saygınlığı olan bir hale geldiğini söyledi.- "Önemli bir mesajı varsa oynarım"Türkiye'den bazı dizilerden teklif aldığını ancak bazı kriterleri olduğunu dile getiren Strik, şunları kaydetti:"Bana teklif geldiği zaman ben önce onun hikayesine bakıyorum, izleyiciye nasıl bir mesaj olacak diye. Neden benim bu rolü oynamam lazım diye düşünüyorum. Önemli bir konusu ve mesajı varsa oynamayı isterim. Ama eğer 'aşk, zengin kız fakir oğlan' gibi konular varsa oynamak istemem. Türk dizilerinde bu anlamda rol almak isterim. Çünkü Türkiye İslam'ın başkentidir, Bosna Hersek'in ağabeyidir."Aktör Strik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Erdoğan, bütün İslam alemine ağabeylik yaptığı için onu ve Türkiye'yi çok seviyorum. Onun bizim gibi küçük ülkeleri yönlendirmesi bizi çok mutlu ediyor." dedi.