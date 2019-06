- Türk tarihini değiştirecek iddia- Prof. Dr. Necati Demir, yaptığı araştırmalar neticesinde Dede...

- Türk tarihini değiştirecek iddiaProf. Dr. Necati Demir , yaptığı araştırmalar neticesinde Dede Korkut hikayelerinin aslında Oğuz Name kayıtları olduğunu ve İslamiyetten önce yazıldıklarını belirttiSİVAS - Prof. Dr. Necati Demir, yaptığı araştırmalar neticesinde Dede Korkut hikayelerinin aslında Oğuz Name kayıtları olduğunu ve İslamiyetten önce yazıldıklarını belirtti. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Demir, Dede Korkut hikayelerinin aslında Oğuz Name kayıtları, Dede Korkut'un Tuğrul Sultan oldu ve Dede Korkut hikayelerinin İslamiyetten önce oluştuğunu ileri sürdü. Demir, İslamiyet öncesi Türklerin değer verdiği iki kitaptan birinin Oğuz Name diğerinin ise Uluhan Atabitiği olduğunu söyledi.8 Yeni Dede Korkut hikayesiDemir, Dünyada ki belli başlı büyük tüm kütüphanelerde yaptığı araştırmalarda ulaştığı Oğuz Nameleri inceleyerek, bilinmeyen 8 yeni Dede Korkut hikayesine ulaştığını belirtip, "Oğuz Kağan meselesi Türk tarihinde çözülmüş bir mesele değildir. Ne kadar Dünya kütüphanesi varsa hepsini taradım. Yazılı Oğuz Nameleri topladım. Bunları tek tek okudum. Bunları okurken bizlerin bilmediği pek çok yeni Dede Korkut hikayesi ile de karşılaştım. Bildiğimiz toplam 12 Dere Korkut nüshası vardı. Çağatay bölgesinde bulduğum Oğuz Namenin içinden 3 Dede Korkut hikayesi çıktı. Sonra ben Berlin'de bir Oğuz Name daha buldum. Bunun giriş kısmında Dede Korkut ile ilgili bir bölüm vardı. Dede Korkut'un kendini tanıttığı bir bölüm. O bölümle 4. bilmediğimiz hikayeyi ortaya çıkarttık. Topkapı Sarayı'nda ki bilinmedik bir eserde de çok farklı bir hikaye bulduk. Mesela bu kaynakta bizim Deli Dumrul olarak bildiğimiz kişinin Tuğrul Sultan olduğunu görüyoruz. Cem Sultan Mekke'de Bayati diye birisine bir Oğuz Name yazdırmış. O Oğuz Name'den de bir Dede Korkut hikayesi çıktı. Farsça ve Arapça kaleme alınmış iki farkı eserde de ki farklı hikaye bulduk. Bu şekilde toplamda 8 yeni hikayeye ulaştık. Dede Korkut hikayelerine 8 yeni ilavemiz oldu. "dedi.İslamiyetten önce oluştularDemir, Dede Korkut hikayelerinin İslamiyetten önce oluştuğunu ifade edip, "Uluhan Atabitiği isimli bir kitap yayınladım. Bu kitap Köktürk yazıtlarından da eski bir kitap. 580 yılından önce yazılmış. Bu kitabı Mısır'da buldum. Bu kitapta Türkilerin İslam dininden önce ki yaşantılarında iki önemli kitapları olduğundan bahsediliyor. Birisi 'Uluhan Atabitiği' diğeri ise Oğuz Name. Oğuz Han'ın hayatını anlatan bu kitapta Basat'ın Tepe Göz'ü öldürmesi de anlatılıyor. Basat'ın genç bir kızla güreşmesinden de bahsediliyor. Buradan da anlıyoruz ki Dede Korkut Oğuz Name'nin devamıdır. Eğer 580 yılından önce yazılmış bir kitapta Basat'ın Tepe Gözü öldürmesi yazılıyorsa, Dede Korkut'un Oğuz Name olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Demek mi Dede Korkut hikayeleri de İslamiyetten önce."dedi.Hikayeler Dede Korkut'a ait değilDemir, Oğuz Name kayıtlarını Dede Korkut'un anlattığı için hikayelere Dede Korkut hikayeleri dendiğini ileri sürerek şunları söyledi. "Aslında Dede Korkut hikayeleri diye bir şey yok. Aslında Dede Korkut hikayelerinin tamamı Oğuz Name. Dede Korkut, Oğuz Nameleri anlatan, yaşanmış veya hikayeleştirilmiş olayları anlatan kişi. Aslında anlatılanlar Oğuz Name, anlatan Dede Korkut olduğu için Dede Korkut hikayeleri adı verilmiş.