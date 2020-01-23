"Siyah Beyaz Film" şirketi tarafından hakları satın alınan, Kazak yönetmen Akan Satayev'in yönettiği filmden ilk fragman, Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.

Saka Türkleri'nin başına geçerek Pers İmparatorluğu'nu yenen, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hayatını ve zaferlerini anlatan "TOMRİS" filmi, nisan ayında izleyiciyle buluşacak.

Akan Satayev'in yönettiği Kazakistan yapımı film, vizyona girdiğinde büyük yankı uyandırarak yüzbinlerce sinemaseveri salonlara çekti. Önemli bir başarıya da imza atan "TOMRİS", Golden Globes Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde bu yıl yarışma listesine girdi.

Kıvrak Zeka, Askeri Deha, Türk Kadınının Gücü: TOMRİS

M.Ö 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu'nu yeniden Orta Asya'nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu'nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Türkiye yayın hakları "Siyah Beyaz Film" şirketi tarafından alınan, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 10 Nisan'da gösterime girecek, merakla beklenen "TOMRİS" filminden Türkçe altyazılı ilk fragman ve görüntüler yayınlandı.