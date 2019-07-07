07.07.2019 11:43
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Türk tarımına yeni buğday türleri kazandırılacak

Türk tarımına yeni buğday türleri kazandırılacak

Yalova İli Ekmeklik Buğday Üretiminde Yeni Çeşitlerin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi başladı.

Yalova İli Ekmeklik Buğday Üretiminde Yeni Çeşitlerin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi başladı. Proje Türk tarımına yeni buğday türlerini kazandırmayı amaçlıyor.

Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy'de hayata geçirilen Yalova İli Ekmeklik Buğday Üretiminde Yeni Çeşitlerin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen buğdayların ilk hasadı yapıldı. Düzenlenen proje inceleme ve hasat törenine Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, şube müdürleri ve Çiftlikköy İlçe Müdürü Şefik Arıca ve Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı katıldı. İlk hasadın yapılmasının mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Türk tarımına yeni tür buğdayların kazandırılması için çalıştıklarının altını çizdi. Parıldar, proje kapsamında ayrıca 8 Temmuz Pazartesi günü saat 14.30'da Altınova Çavuşköy'de Tarla Günü yapacaklarını ifade ederek, tüm çiftçileri etkinliğe davet etti. - YALOVA
Kaynak: İHA
Çiftlikköy, Yalova, Ekonomi

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