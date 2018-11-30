'Türk Tarımındaki Fırsatlar' Growtech Tarım Fuarı'nda Konuşuldu

Panelde, Yüksel Tohumculuk Yönetim Kurulu İş Geliştirme Müdürü Ziya Yılmaz, Türk firmalarının ölçek farkı gözetmeksizin dünya firmaları ile rekabet edebildiğini söyledi.

SERKONDER Başkanı Bülent Aytekin ise "Eski seranı getir, yeni seranı götür" şeklinde bir proje ile çok eski çiftçi seralarının modernize edilmesinin gerektiğine değindi.ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu da ATSO bünyesinde kurulan ve nitelikli projeler ve sahipleri ile firmaları biraraya getirmeyi amaçlayan inovasyon merkezinin kuruluş müjdesini verdi.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı, Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında bu yıl ikinci kez Tarım Sohbetleri düzenlendi. 'Türk Tarımındaki Fırsatlar' konulu panele Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu, Yüksel Tohumculuk Yönetim Kurulu İş Geliştirme Müdürü Ziya Yılmaz, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER)Başkanı Bülent Aytekin katıldı.

Yaş ve meyve sebzenin yanında Rusya'ya tohum da ihraç etmeye başladık…

Bugün tohum ıslahı ile toprak ve güneş olmayan yerlerde bile topraksız tarım yapılabildiğini ifade ederek sektörü değerlendiren Growtech katılımcısı Yüksel Tohumculuk Yönetim Kurulu İş Geliştirme Müdürü Ziya Yılmaz, "Tohumculuk sektörü Türkiye'nin genç bir sektörü. Dünyada rakiplerimiz 150 yıllık şirketler olmasına rağmen biz bu işe 1984 yılında özel sektöründe AR-GE yapmasına izin verilmesi ile başlamışız. Aslında hem avantaj hem de dezavantajlarımız var. Öncelikle Rusya, Avrupa gibi bütün önemli pazarlara yakın bir konumdayız. Yüzde 100 Türk firmaları ölçek farkı gözetmeksizin dünya firmaları ile rekabet edebiliyorlar. Genetik çeşitliliğimiz ile elimiz güçlü. Diğer yandan dünyada tohum tüketen ülkeler arttı. Mesela sera yatırımı yapan Rusya. Böylelikle yaş ve meyve sebzenin yanında Rusya'ya tohum da ihraç etmeye başladık. Ayrıca nüfus artışına bağlı olarak artan gıda talebi gibi fırsatlar önümüzde. Bu anlamda Türkiye'nin kendisi de iyi bir pazar. Sektörde son 5 yılda artan bir yatırım gözlenmekte." şeklinde konuştu.

15-20 ülkeye anahtar teslim sera ihraç ediyoruz…

Dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) fuarı Growtech Eurasia Tarım Sohbetleri'nde konuşan Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER)Başkanı Bülent Aytekin, girdi maliyetlerinin yükselmesi, sebze–meyve fiyatlarının artmaması ile sektörde yatırımın azaldığına dikkat çekerek konuşmasına başladı. Aytekin, "İç pazarda sera yatırımları son yıla göre azaldı. Bugün Türkiye'de 600 bin dönüm sera olmasına rağmen sadece yüzde 3'ü yani sadece 18 bin dönümü profesyonel sera."dedi. Türkiye'deki bu duruma karşın yurt dışı pazarında oldukça aktif olduklarını söyleyen Aytekin, coğrafi yakınlık, Avrupa'ya göre fiyat rekabet avantajı ile şu an 15-20 ülkeye anahtar teslim ihracat yapıldığını belirtti.

"Eski Seranı Getir, Yeni Seranı Götür"

Organize sera bölgelerinin oluşturulması gerekliliğinin altını çizen Aytekin, sektörün önünün açılması için destek ve teşviklerin olması gerektiğini belirtti ve son dönemde Türkiye'de yatırımın olması için yatırımcının para kazanacağına inanması gerektiğini söyledi. Enerji konusuna da değinen Aytekin, Türkiye jeotermal kaynak konusunda çok zengin olmasına rağmen bu değerlendirilememekte. Yüzde 35-40 enerji giderini 0'a indirebiliriz." dedi. Aytekin ayrıca "Eski seranı getir, yeni seranı götür" şeklinde bir kampanya yapılmasını istediklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. "Çok eski çiftçi seraları var. Bunların modernize edilmesi gerekiyor. Değişimi bir yerden başlatmamız lazım."

"Tarıma Katkı Sağlayacak Projeler Geliştirmeyi Amaçlıyoruz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu ise ATSO'da tarım ve gıda sektörüne hizmet edecek bir inovasyon merkezi kurduklarını açıkladı. Merkezin amacının özellikle nitelikli projelere sahip üniversite öğrencileri ile girişimcileri bir araya getirmek olduğunu kaydeden Eroğlu, "Bu merkezde tarıma katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Başarılı olacağına inandığımız projeler üniversitelerde değerlendirmeye alınacak ve firmalarla ile tanıştırılacak. Ayrıca bu merkezde bir diğer amacımız tarım danışmanları yetiştirmek. Hollanda üretimden çok tarım danışmanlığı ile ülkesine katma değer sağlıyor. Biz de bilgiyi satmak istiyoruz." diye konuştu. Growtech Tarım Sohbetleri sonrasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 11. kez verilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri Töreni yapıldı. Ayrıca, Growtech Eurasia evsahipliğinde AR-GE Proje Pazarı Bitki Islahı (BIPP) Ödül Töreni gerçekleşti.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı, Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center'da 50 bin m2 alanda ziyarete açıldı. 30'dan fazla ülkeden 800 firma ve markanın katıldığı, Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve Macaristan'ın ülke olarak milli katılım sağladığı Fuara, rekor düzeyde 160 ülkeden online ziyaretçi kaydı yapıldı. 1 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak Growtech Eurasia 85 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.