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Türk tarımının rekabet gücü: traktör(mü?) Yalçın Karatepe yorumluyor

Bilgi çağında yaşadığımız doğrudur. Tarımda büyük veri kullanımının yaygınlaştığını da biliyoruz. Örneğin IBM tarafından geliştirilen bir sistemle çiftçiler çok miktardaki veriyi yapay zekâ teknolojisini kullanarak değerlendirip doğru kararlar verebiliyorlar.

30.07.2019 18:36 Türk tarımının rekabet gücü: traktör(mü?) Yalçın Karatepe yorumluyor
Bilgi çağında yaşadığımız doğrudur. Tarımda büyük veri kullanımının yaygınlaştığını da biliyoruz. Örneğin IBM tarafından geliştirilen bir sistemle çiftçiler çok miktardaki veriyi yapay zeka teknolojisini kullanarak değerlendirip doğru kararlar verebiliyorlar.

Hava durumuna ilişkin tarihi veriler, gerçek zamanlı veri ile kullanılarak 15 günlük tahminler yapılıyor ve mevsimsel trendler analiz ediliyor. Toprağın farklı derinliklerindeki nem oranı, besin bilgisi gibi veriler alınıyor. Bu bilgiler hasat dönemi, gübreleme zamanı, ilaçlama sıklığı ve hasat miktarı gibi derlenmiş veriler ile birlikte işleniyor. Uydudan, dronlardan ("uçangöz") ve uçaklardan alınan görsel imajlar ile birlikte değerlendirilip çiftçinin karar sürecine destek oluyor. Toplanan veriler yapay zeka ile işlenerek çitçiye doğru karar vermesi için hizmet ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

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