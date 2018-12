Türk Teknolojisi ABD ve Avrupa'nın Güvenliğine Talip (2)

09 Aralık 2018 Pazar 12:18



GÖKSEL YILDIRIM - Türk mühendislerinin eseri akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonu, ABD 'de yapılacak lansman öncesinde Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıktı. Ekin Teknoloji, akıllı devriye bisikletiyle ABD ve Avrupa sokaklarının güvenliğini artırmaya talip oldu.Güvenli şehir teknolojileri konusunda ihracat şampiyonluğuna uzanan başarılara imza atan Ekin Teknoloji, bugüne kadar 500'den fazla Şehir Güvenlik Komuta Kontrol Merkezi kurarak önemli bir uluslararası marka haline geldi.Ürünlerinin yazılım, donanım ve tasarımları Türk mühendislerinin eseri olan şirket, son olarak akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol'ü geliştirdi. Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonu, ABD'de yapılacak lansman öncesinde Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilendi.Ekin Teknoloji Kurumsal İletişim Sorumlusu Nazlı Karaalioğlu, AA muhabirine, fuarda yüz tanıma teknolojisi Ekin Face, akıllı devriye sistemi Ekin Patrol G2 ve Ekin Bike Patrol ürünleriyle Türkiye 'nin teknolojide geldiği noktayı sergilediklerini söyledi.Bu ürünlerin verimlilik ve teknoloji anlamından Türkiye için güzel örnekler oluşturduğunu dile getiren Karaalioğlu, "Bu fuarın gereklilikleriyle çok uygun hem yerli hem milli hem de ileri teknolojiyi temsil edecek bir şirket olarak etkinlikte yer alıyoruz." dedi.Bir şehrin güvenliği için gerekli tüm sistemleri görüntü işleme üzerinden sağlayan bir teknolojiye sahip olduklarını anlatan Karaalioğlu, şöyle konuştu:"Gelirimizin büyük bölümü ihracattan geliyor. Abu Dabi Bakü , Türkiye'deki birçok şehirde ürünlerimiz kullanılıyor. Hedefimiz girdiğimiz her pazarda payımızı yükseltmek. ABD hedeflerimiz arasında, Avrupa'da birçok demomuz var. İsviçre ve Almanya 'da şu anda aktif olarak sürdürdüğümüz demolarımız var." dedi.Çalışmalarında odak noktalarının güvenlik olduğunu ifade eden Karaalioğlu, bunun yanında bu yıl perakende sektörüne yönelik giriş yaptıklarını söyledi. Karaalioğlu, "İnsanın bulunduğu ve güvenliğin ihtiyaç olduğu her noktada biz de varız diyebiliriz." şeklinde konuştu.Yeni yılla birlikte göreve hazırKaraalioğlu, fuarda sergilenen dünyanın ilk ve tek akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonunun lansmanını ABD'de yapacaklarını bildirdi.Plaka tanıma yapabilen sistemin, uluslararası birçok ödüle sahip olduğunu anlatan Karaalioğlu, "Teknoloji ve tasarımı olarak yeni versiyonu ile karşımızda. Lansmanını ve satışa sunulmasını ocak ayında gerçekleştireceğiz." dedi.Karaalioğlu'nun verdiği bilgilere göre, Ekin Bike Patrol, hareket halindeyken plaka tanıma, park ve hız ihlalleri tespiti yapabiliyor.Kompakt yapısı sayesinde kullanıcıya esnek kullanım alanı sunan sistem, böylece sabit sistemlerin ve motorlu araçların kontrol edemediği alanlarda da şüpheli araçları, hız veya park ihlallerini tespit edebiliyor.İlk beklenti AvrupaSistem, gece, gündüz ya da zorlu hava ve trafik koşullarında bile plaka tanıma yapabiliyor.Tak-çalıştır yapısı sayesinde her türlü bisiklete kolayca monte edilebilen sistem, mevcut bisikletleri herhangi bir donanım eklenmesine gerek olmadan akıllı devriyeler haline getiriyor ve bisikletin hafifliğini etkilemiyor.Ekin Bike Patrol, kara listede yer alan araçları plakaları aracılığıyla tanıyor ve isteğe göre kontrol merkezini ya da kullanıcıyı tablet uygulaması üzerinden sesli ve görsel olarak uyarıyor.Ekin Bike Patrol'ün ilk kullanıcısının Avrupa'dan çıkması bekleniyor.