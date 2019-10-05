Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektöründe dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin yer aldığı "LA Textile Show"a milli katılım sağladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentindeki California Market Center'da 2-4 Ekim tarihleri arasında giyimlik kumaş ve aksesuar üreticilerine yönelik düzenlenen fuara, 13 Türk firması katıldı.

Türk firmalarının en son trendleri yansıtan kumaş örnekleri ve sürdürülebilir tekstil ürünleri, fuarda beğeni topladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstilinin farkındalığını ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğin son derece verimli geçtiğini aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Türk tekstil sektörü, son yıllarda yaptığı atılımların sonucunda ulaştığı teknolojik yenilikleri, üretim kalitesi ve modası ile dünya pazarlarında ne yaptığı, ne ürettiği sürekli merak edilen bir ülke oldu. Bunu LA Textile Show'da bir kez daha gördük. Katılımcı firmalarımızın ürünlerinden örnekler de sergilediğimiz UTİB standı, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcıların adeta uğrak yeri oldu. Standımızı ziyaret eden yabancı profesyoneller, en son trendleri, dünya için artık olmazsa olmaz haline gelen sürdürülebilir tekstil ürünlerimizi dikkatlice inceledi ve fikir alışverişinde bulundu."

Engin, 146 firmanın katılımıyla gerçekleşen LA Textile Show'da alıcılarla Türk tekstil sanayisinin tam entegre üretim yapısı, ürün kalitesi ve hızlı sevkiyat avantajları ile Türkiye'nin küresel pazarda en rekabetçi ülkeler arasında olduğunu anlatma fırsatı bulduklarını vurguladı.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya pazarından yüzde 3,3, AB pazarından yüzde 12,8, ABD pazarından ise yüzde 1,5 pay aldığına dikkati çeken Engin, "Dünyanın önemli tekstil ve hazır giyim tüketicisi ABD'de Türk tekstil ve hazır giyim sanayi ihracatının aldığı yüzde 1,5 oranındaki payı artırmak için hem sektörümüz hem de UTİB olarak çok yoğun çalışıyoruz. 2018 verilerine göre 13,2 milyar dolarlık tekstil ithalatına karşın, 18,7 milyar dolar ihracat yapan ABD, dünyanın en büyük ikinci tekstil ihracatçısı ve en büyük üçüncü ithalatçısı konumunda. Türkiye, 357 milyon dolarlık tekstil ihracatıyla ABD'nin en fazla tekstil ürünü ithal ettiği ülkeler arasında 10. sırada yer alırken, Türkiye'nin en fazla tekstil ihracatı yaptığı ülkeler sıralamasında ise 5 ülke içerisinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA