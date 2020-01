Türk tekstil firmaları, Premiere Vision New York Fuarı'na katıldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), bu yıl 40'ıncısı gerçekleştirilen Premiere Vision New York Fuarı'na 16. kez milli katılım organizasyonu düzenledi.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Amerika'nın en önemli tekstil fuarlarından biri olan Premiere Vision New York Fuarı'na katıldı. Firmalara ana sezon eğilimlerini belirlemesinde rehber olması yönüyle de sektörün önem verdiği organizasyonlar arasında yer alan fuarda, firmaların 2020-2021 ilkbahar/yaz koleksiyonları görücüye çıktı.



Türk tekstilinin moda ve tasarımda geldiği noktayı, yenilikçi ve inovatif ürünleriyle Amerika vitrininden dünyanın beğenisine sunan Türk firmaları, başta Amerikalı yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından fuara katılan sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kumaştan aksesuara, deriden hazır giyim ve tasarım ürünlerine kadar birçok ürün ve ürün grubunu tanıtma fırsatını yakaladı.



UTİB milli katılımı ile fuara katılacak firmalar Akın Tekstil, Almoda Altunlar Tekstil, Antik Dantel, Bims Tekstil, BZ Jakarlı Dokuma, Confetti Tekstil, Dilek Tekstil, Bez Tekstil, Hantaş Tekstil, Kimteks Tekstil, M.F. Yılmazipek Tekstil, Marsala Dokuma, Özdoku Tekstil, Özel Tekstil, Parlamış Tekstil; Bireysel katılımcı firmalar ise ATT Tekstil, Emelda Deri, Jersan Knitting, Kotonteks, Rebilteks, Sönmez ASF İplik Dokuma oldu. Fuara katılan Türk firmaları, global moda markalarının üst düzey yöneticileri ile ikili görüşmelerinde bir araya gelerek önemli ticari bağlantıların oluşması imkanına da kavuştu.



Türkiye'nin tekstil ihracatında ABD 5. sırada



Premiere Vision New York Fuarı'nı değerlendiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD'de gerçekleşen bu fuarın Türk tekstil sektörü için oldukça önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi kapsamında hedef ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çeken Engin, "2018 yıl sonu itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında da toplam 13,2 milyar dolar ithalat ile ABD, 3'üncü sırada yer alıyor. Bu sebeple de ABD, Türkiye'nin tekstil ihracatındaki önemli pazarları arasında bulunuyor. ABD, tekstil ithalatında en çok Çin, Güney Kore ve Kanada'dan gerçekleştiriyor. Türkiye ise bu pazardan 2.70 oranında pay alıyor ve ABD'nin tekstil ihracat pazarları arasında 5'inci sırada yer alıyor. Ülke olarak ABD'ye en çok ihraç ettiğimiz ürün grupları arasında sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat, dokunmamış mensucat, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ve sentetik devamsız lifler yer alıyor" diye konuştu.



UTİB olarak Premiere Vision New York Fuarı'na katılarak Türk tekstil ürünlerinin tanıtılmasına önemli bir katkı sunduklarını ifade eden Engin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu fuarda başta Amerikalı firmalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen global firmalara, Türk tekstil sektörünün sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir sektör olduğunu vurguladık ve gücümüzü bir kez daha gözler önüne serdik. UTİB olarak biz, Türk tekstilinin daha da güçlenmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz". - NEW YORK

Kaynak: İHA