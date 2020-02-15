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Türk tekstil ürünleri ABD'de tanıtıldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ABD'nin Oregon eyaletinde 12-13 Şubat'ta gerçekleştirilen "Premiere Vision Sport Fuarı"na katıldı.

15.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:24Türk tekstil ürünleri ABD'de tanıtıldı
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ABD'nin eyaletinde 12-13 Şubat'ta gerçekleştirilen "Premiere Vision Sport Fuarı"na katıldı.
Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, UTİB, ABD'ye ihracatı artırmak için Premiere Vision Sport Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenledi.
Fuara katılan Türk firmaları, başta ABD'li yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerine, kumaş, aksesuar, iplik, giysi ve ayakkabılarını tanıttı.
UTİB'in fuardaki standında, Türk kumaş sektörünü dünyaya tanıtmak, sektörün imajını geliştirerek yurt dışında markalaşmasına öncülük etmek, mevcut pazarlardaki payını artırmak, hedef ülkelerle ihracatı geliştirmek amacıyla hazırlanan "Turkish Fashion Fabrics Magazine" dergisi dağıtıldı.
Türkiye'den ABD'ye 340 milyon dolarlık ihracat
2018 yılındaki 13,2 milyar dolarlık tekstil ithalatıyla dünyada 3. sırada yer alan ABD, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisinde hedef ülkeler arasında yer alıyor.
Türkiye'nin 2019'da 340 milyon dolarlık ihracat yaptığı ABD'ye, en çok sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat, dokunmamış mensucat, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ve sentetik devamsız lifler satıldı.
ABD, en çok tekstil ithalatını başta Çin olmak üzere Güney Kore ve Kanada'dan gerçekleştiriyor.
Yüksek vergi oranlarıyla tekstil ve hazır giyim sektörlerinde korumacı bir politika izleyen ABD, özellikle ticaret savaşlarının ivme kazandığı 2019'dan itibaren Çin menşeli tekstil ve hazır giyim ürünlerinde yüzde 25'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Böylece, Türk tekstil sektörünün ABD'de Çin'e karşı rekabet avantajı elde edebileceği yeni bir dönem başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Oregon, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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