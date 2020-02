Türk Telekom 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Telekom, 2019 yılında yüzde 15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde ederek son 11 yılın en yüksek gelir artışına imza attığını açıkladı. 2019'daki net karı da 2,4 milyar TL olarak gerçekleşen şirket, son 7 yılın en yüksek net karına ulaştı.Türk Telekom, 2019 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2019'da yüzde 15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde eden şirket, 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) da yine halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme olan yüzde 32,4 artışla 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Güçlü gelir büyümesinin yanı sıra etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine 2008'deki halk arzdan bu yana en yüksek yıllık değeri olan yüzde 47,2'ye ulaştı. Yıl boyunca elde edilen yeni abone kazanımları, satış gelirlerinde rekor büyüme ve FAVÖK karlılığındaki yüksek artış sonucunda şirket, 2019'da 2,4 milyar TL net kar elde ederek son 7 yılın en yüksek net karına ulaştı. Şirketin yatırım harcamaları da 2019'da, bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artışla 4,9 milyar TL'ye yükseldi.Toplam abone sayısı 48 milyona yaklaştıTürk Telekom, 2019'da 1,8 milyon net abone kazanımı sağlayarak toplam abone sayısını 47,8 milyona yükseltti. Toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11,4 milyon olurken yeni genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ı, yenilenen aboneliklerin de yaklaşık yüzde 60'ı yeni limitsiz internet paketlerini tercih etti. Türk Telekom'un fiber şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da son bir yılda şu ana kadarki en yüksek yıllık artış olan 3,2 milyon artışla 21,9 milyona yükseldi. Mobilde artan pazar payı trendini sürdüren şirketin mobil abone sayısı 1,4 milyon net artışla 22,9 milyona çıkarken geçen yıl yüzde 46 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı 2019'da yüzde 55'e ulaştı. LTE kullanıcılarının aylık ortalama kişi başı mobil data kullanımı ise bir önceki yıla göre 2,5 GB artarak 8,6 GB olarak gerçekleşti.Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'u rekor büyüme ve yüksek karlılıkla kapattıklarına vurgu yaparak, " Türkiye 'nin en yüksek teknoloji ve altyapı yatırımını yapıyoruz. Sadece 2019'da 3,2 milyon yeni haneyi fiber erişimle kapsadık. Son 10 yılda 10 katına çıkardığımız güçlü fiber altyapımızla 5G'ye en hazır operatör konumundayız. 2020'de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu yıl 5,8 milyar TL'lik yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.Önal: "Halka arzdan bu yana en yüksek gelir ve FAVÖK artışını kaydettik"2019 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Önal, "Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak ürün çeşitliliğimizin benzersizliği ve entegre operatör olmamızın avantajı ile başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Elde ettiğimiz operasyonel ve finansal performans sonucunda 2019 yılında konsolide satış gelirimiz halka arzdan beri en yüksek yıllık artış olan yüzde 15,8 ile 23,7 milyar TL'ye yükseldi. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu. Diğer yandan, kaydettiğimiz FAVÖK, yıl içinde iki kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL'ye yükselttiğimiz öngörümüzün de üzerinde, 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti." diye konuştu."Yabancı para riskimizi kayda değer seviyede azalttık"Şirketin bilanço yapısını güçlendirirken gelir tablosunun kur hareketlerine hassasiyetini de kayda değer şekilde azalttıklarını ifade eden Önal, "Güçlü FAVÖK marjımız ve nakit akışı oluşturma kapasitemizin etkisi ile Net Borç/FAVÖK oranımız 1.41x ile yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yine, 2017'de 2,8 milyar dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz 2019 sonu itibarıyla 370 milyon dolara geriledi. Bu sayede net finansal giderlerimizin ve net karımızın daha öngörülebilir olmasını sağladık." açıklamalarında bulundu."2020'de güçlü büyüme öngörüyoruz"Şirketin 2020 yılına ilişkin finansal öngörüsünü de paylaşan Önal, "Elde ettiğimiz başarıların, Türkiye için ekonomik göstergelerin olumlu olduğu 2020 yılında da devam etmesini bekliyoruz. 2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, FAVÖK rakamımızın 12,4 milyar TL ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020'de hem sabit genişbantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanı sıra hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız. Aynı zamanda, 5G'ye hazırlık kapsamında çekirdek şebekemize yatırımlarımız devam edecek. 2020, her bir müşterimizi değerli hissettirdiğimiz ve müşteri memnuniyetini artırmak için daha fazla çalıştığımız bir yıl olacak." şeklinde konuştu."Merkeze değil herkese' anlayışıyla fibere yatırımlarımız sürüyor"Şirket adına 2019'un önemli gelişmelerini de yorumlayan Önal, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi olarak, 'sadece merkeze değil, herkese' hizmet anlayışımız doğrultusunda Türkiye'nin en ücra köşelerinde yaşayan tek bir bireyden kalabalık ailelere, küçük işletmelerden en büyük şirketlere kadar tüm abonelerimize aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Şirketin özelleştirildiği 2005 yılından bu yana, Türkiye'nin dijital varlıklarına 16,6 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yatırımlar sonucunda fiberi 81 ilimizin tüm ilçelerine götürerek son 10 yılda erişim amaçlı fiber ağ altyapımızı 10 katına çıkardık. 2019 yıl sonu itibarıyla fiber altyapımız toplamda 304 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna erişti. Sabit genişbantta, limitsiz tarifelerimizde adil kullanım kotasını kaldırırken müşterilerimize bol seçenekli teklifler sunduk. Son beş yılda mobil pazar payımızı 5 puan artışla yüzde 28 seviyelerine çıkardık ve pazar payımızı karlı bir şekilde yüzde 30'un üzerine çıkartma hedefimize daha da yaklaştık. Diğer yandan, 5G alanındaki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. LTE baz istasyonlarımızın yarısına yakınına 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık. Ekim ayında 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz hız denemesinde saniyede 2,9 gigabit üzeri hızlara ulaşarak 5G'de dünya hız rekorunu kırdık"."Türkiye'nin verisinin güvende kalması için çalışıyoruz"Dijital servislerini çeşitlendirmeyi sürdürdüklerine dikkat çeken Önal, "Bir yandan da küresel dijital platformlar aracılığıyla yurt dışına giden veri trafiğini içeriye almak için yoğun bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda internet içeriklerinin Türkiye'ye getirilmesi amacıyla küresel OTT'ler ile sözleşmeler imzaladık. Ayrıca siber güvenliğe ilişkin risklerin arttığı bir ortamda, Türkiye'nin en büyük izleme alanına ve en yüksek DDoS koruma altyapısına sahip Siber Güvenlik Merkezi'nin çatısı altında uçtan uca kurumsal güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Kapsamı günden güne artan kurumsal ürün ve hizmetlerimizle, bugün Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin tamamı dahil, kurumsal şirketlerden kamu kuruluşlarına ve KOBİ'lere kadar ülkemizin finansal gelişimine etki eden şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü konumundayız" ifadelerini kullandı.Dijital ödeme sektöründeki atılımlara da devam ettiklerini belirten Önal, "Dijital finansal hizmetler alanındaki iştirakimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. için yıl içinde BDDK'dan elektronik ödeme lisansı aldı. Bu faaliyet izni kapsamında ödeme hizmetleri şirketimizin 'elektronik para kuruluşu' olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. 180 yıla yakın geçmişimizle bu toprakların değeri olarak Türkiye'yi geleceğe bağlamak gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilinci ve hizmet aşkıyla, ülkemizin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz." dedi. - İSTANBUL