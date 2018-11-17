17 Kasım 2018, 21:25
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Türk Telekom: 93 - Bahçeşehir Koleji: 86

Türk Telekom: 93 - Bahçeşehir Koleji: 86

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 93-86 yendi.

Karşılaşmaya Bahçeşehir Koleji, Hakan Yapar, Türk Telekom ise Yunus  Sonsırma'nın sayılarıyla başladı. Savunmada açıklar veren rakibi karşısında  White, Hakan Yapar, Rautins ve Colom ile skor bulan konuk takım, 5. dakikada 10  sayılık (5-15) farkı yakaladı. Dış atışlarda yüksek bir yüzde tutturan Bahçeşehir  Koleji, ilk çeyreği 15-27 önde bitirdi.
Karşılıklı basketlerle girilen 2. periyotta Türk Telekom, Yunus  Sonsırma ve Stimac, İstanbul temsilcisi ise White-Slaughter ikilisiyle sayılar  buldu ve 14. dakika 34-23 Bahçeşehir Koleji lehine geçildi. Konuk takım, Colom  ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle devrenin bitimine 1,5 dakika  kala aradaki farkın kapanmasına (36-45) izin vermedi. Türk Telekom, Landesberg  ile art arda basketler üretse de devre Bahçeşehir Koleji'nin 47-42 üstünlüğüyle  tamamlandı.
Üçüncü periyodun ilk bölümünde takımlar 3 sayılık atışlarla etkili  olmaya çalıştı. Başkent ekibi, Landesberg, Bahçeşehir Koleji ise Rautins ile  sonuca gitti. Hakan Yakar'ın da skora katkı vermesiyle rakibinin öne geçme  çabalarına izin vermeyen İstanbul temsilcisi, 24. dakikaya 9 sayı farkla önde  girdi: 50-59. Emir Preldzic ve Colom le skor üreten Bahçeşehir Koleji, çeyreği  69-59 önde bitirdi.
Türk Telekom, final periyoduna iyi giren taraf oldu. Yaptığı sert  savunmayla rakibini hataya zorlayan Ankara ekibi, Stimac ile pota altından,  Landesberg ile de dış atışlardan bulduğu sayılarla 14-2'lik seri yakaladı ve 33.  dakikada 73-71'lik skorla öne geçti. Landesberg'in skorer oyununu sürdürmesi,  Redding'in de katkı vermesiyle kontrolü eline alan Türk Telekom, 36. dakikada  farkı 5 sayıya (81-76) çıkardı. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde rakibine  oranla daha az hatayla oynayan Türk Telekom, Landesberg-Redding ikilisinin  önderliğinde karşılaşmadan 93-86 galip ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu
Türk Telekom: Landesberg 35, Yunus Sonsırma 9, Gabriel 7, Campbell 6,  Stimac 18, Redding 12, Kaya Peker 4, Serhat Çetin, Can Akın, Metin Türen 2,  Nusret Yıldırım, Polat Kaya
Bahçeşehir Koleji: Rautins 14, White 20, Hakan Yapar 9, Colom 14, Can  Altıntığ 10, Slaughter 2, Emir Preldzic 10, Yiğitcan Turna 1, Babb 6
1. Periyot: 15-27
 Devre: 42-47
3. Periyot: 59-69
Beş faulle çıkan: 38.17 Rautins (Bahçeşehir Koleji)
İstanbul,Bahçeşehir,Türk Telekom

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