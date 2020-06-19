Türk Telekom, başantrenör Burak Gören ile sözleşme yeniledi

Türk Telekom, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Türk Telekom, başantrenör Burak Gören ile sözleşme yeniledi
19.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:31
Türk Telekom, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon yapılanmalarına başladı. Bu doğrultuda ilk olarak önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini duyuran başkent temsilcisi, 3 sezondur istikrarlı bir şekilde takımın başında yer alan başantrenör Burak Gören'in ve staffın sözleşmesini iki yıl uzattı.

Türk Telekom'la 2017-2018 sezonu başında sözleşme imzalayan Gören, başantrenör olarak çıktığı ilk sezonda Türk Telekom'un Türkiye 1. Basketbol Ligi'nden (TBL) Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladı. Süper Lig'e çıkılan ilk yıl, EuroCup heyecanı yaşayan Türk Telekom'da başarılı bir sezon geçiren deneyimli başantrenör, iki yıl üst üste Türk Telekom'un Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmasını sağladı. Gören 2019-2020 sezonunda Türk Telekom ile önemli bir başarıya imza atarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanını yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Telekom, basketbol, Spor, Haber

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