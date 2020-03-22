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Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek verdi.

22.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:44
Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek verdi.

Burak Gören, üzücü bir haber olduğunu belirterek, "Fenerbahçe Beko basketbol takımından aldığımız haberler son derece üzüncü ve endişe verici. Fenerbahçe Beko Tasketbol Takımı son yıllarda ülke basketboluna, ülke sporuna son derece ciddi katkıları olan ve en üst seviyede temsiliyeti sağlayan bir takım. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakan bir takım değil. Bu mücadelede de onların çok güçlü kalacaklarını ve eskisinden daha sağlıklı bir şekilde sahalara döneceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Dualarımız onlarla" dedi.

"EVDE KAL, SAĞLIKLA KAL"

Koronavirüs ile mücadelede sorumluluklara uyulması gerektiğini belirten Gören, "Küresel bir sağlık problemiyle karşı karşıyayız. Toplumsal bilinci artırmalı ve çevreye karşı sorumluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendi sağlığımıza önem verdiğimiz kadar ailemizin, yakınlarımızın sağlığını düşünmeli ve toplumsal disipline kesinlikle katkı sağlamalıyız. Bu büyük mücadele herkesin özverisiyle başarıya ulaşacaktır. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Burak Gören'in açıklamaları


- Kal
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Malcolm Thomas, Türk Telekom, Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor

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