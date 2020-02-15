Haberler » Spor » Türk Telekom Başantrenörü Gören: 'Ankara'ya kupa getirmek istiyorduk' - Spor

Türk Telekom Başantrenörü Gören: "Ankara'ya kupa getirmek istiyorduk"

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Ankara'ya kupa getirmek istiyorduk" dedi.

15.02.2020 00:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:52Türk Telekom Başantrenörü Gören:
Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, " 'ya kupa getirmek istiyorduk" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, " Çok üzgünüz. Final şansını, belki de kupayı kazanma şansını küçük şeylerle kaybettik. Geçen sezonda son 4'e kalıp yarı finalde Fenerbahçe ile oynamıştık. Bu maçın hemen hemen aynısı başımıza gelmişti. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başından sonuna kadar belirli noktalarda hep bir üstünlük, bunu sadece skor üstünlüğü olarak söylemiyorum oyun üstünlüğü de elimizdeydi. Oyunu da çok iyi şekilde kontrol etmeyi başarabildik. Ankara'ya kupa getirmek istiyorduk. Bugünde çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Ama Türk Telekom Basketbol adına dolu taraftan da bakmak lazım. Bu şekilde üst seviyedeki takımlara karşı alınan mağlubiyetlerden sonra. Ligde ikinci senemiz. Alt ligden geldiğimizden bu yana Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyoruz ve finale kalmayı son toplarda kaybediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Kupası, Malcolm Thomas, Türk Telekom, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  15 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15.02.2020 02:05:10