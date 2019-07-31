Türk Telekom CEO'su görevinden ayrıldığını açıkladı! Paul Doany kimdir?

Paul Doany'nin yerine ise Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal'ın Türk Telekom CEO'su olarak atandığı belirtildi. Dr.Paul Boulos H.B Doany hayatı, kariyeri haberimizde…

PAUL DOANY KİMDİR?

Doany, 1977 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu, 1978 yılında İngiltere Bradford Üniversitesinden Dijital Elektronik ve İletişim Mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi ve 1981 yılında İngiltere Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden İletişim Mühendisliği dalında doktora derecesi aldı.

DAR AL HANDASAH CONSULTANTSTA TELEKOM BÖLÜMÜNÜ KURDU

Beyrut Amerikan Üniversitesi, Elektronik/İletişim Bölümünde kıdemli öğretim üyeliği yapan başarılı iş adamı, 14 yıl boyunca telekomünikasyon danışmanlığı sektöründe hizmet verdi. Bu kapsamda, Dar Consultants'da (Londra) Genel Müdürlük görevini yürüttü, aynı zamanda Dar Al Handasah Consultantsta (Shair & Partners) Genel Müdür/Ortak olarak Telekom bölümünü kurdu, ulaşım ve ekonomi alanlarında büyümelerini destekledi.

Paul Doany 12 yıl, Saudi Oger Grubunda çalıştı, Oger Telekom Kurucu CEO'su ve Türk Telekom CEO'su olarak 5 yıl hizmet verdi. Saudi Oger Grubundaki görev süresi boyunca, Türk Telekomun %55'lik payının özelleştirme yoluyla satın alınmasına, Borsa İstanbul'un halka arzına, BT şirketleri ve uluslararası toptan satış operasyonlarının (Pantel, yeni adıyla Türk Telekom International) satın alınmasına önderlik yaptı. Aynı zamanda Güney Afrika'da Cell C'nin lansmanına kadar satın alma ve başlangıç operasyon sürecini yönetti. Dr. Paul Doany, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Girişim Sermayesi alanında yoğunlaşarak BT/internet şirketleri ve yenilenebilir enerji alanında başlangıç aşamasındaki yatırımları yönetti. Eylül 2016'dan itibaren Türk Telekom CEO'su olarak görevini sürdürüyordu.