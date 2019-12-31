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Türk Telekom CEO'su ortak altyapı çağrısı yaptı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında 5G ve ortak altyapı konusuna dikkat çekti.

31.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Türk Telekom CEO'su ortak altyapı çağrısı yaptı
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında 5G ve ortak altyapı konusuna dikkat çekti.

'İstanbul'da her talep edene 1 hafta içinde fiber sözü' veren Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal, operatörlere sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Önal, yayınladığı mesajında talep eden operatörlerin baz istasyonlarına da fiber erişim hizmeti sağlayabileceklerini duyurdu.

Konuyla ilgili paylaşımlarını Twitter üzerinden yapan Ümit Önal, tüm operatörlere seslenerek bu alanda işbirliği yapmaları gerektiğini ve altyapıyı ortak kullanmaları gerektiğini belirtti. Önal, şu paylaşımları yaptı:

"Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantımda belirttiğim çağrımızı yineliyorum! Gelin, Türkiye'nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü #Sadece Merkeze Değil Herkese dokunmalıyız".

"Topraklarımızın dört bir yanında ilmek ilmek ördüğümüz 7,5 milyon km fiber altyapımız ile kazandığımız tecrübeyi, yeni altyapı götürülecek yerlerde diğer operatörlerle paylaşarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sağlamaya hazırız. Çünkü; TÜRKİYE'YE DEĞER".

"Şimdi operatörlere yeni bir çağrıda bulunuyorum; Türkiye'deki baz istasyonlarımızın yüzde 50'sine 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık. 5G teknolojisine geçen öncü ülkeler arasında olma vizyonumuzla, talep eden operatörlerin baz istasyonlarına da fiber erişim hizmeti sağlayabiliriz". - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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