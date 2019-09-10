Türk Telekom'da yeni eğitim öğretim yılına özel kampanya

Türk Telekom, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılışına özel '3 ay bedava' evde internet kampanyası düzenledi. Öğrenciler ve aileleri için cazip kampanyasını hazırlayan şirket, yeni müşterilerinden limitsiz fiber internet paketleri için ilk 3 ay ödeme almayacak.



Türk Telekom, okul heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip fiyat ve limitsiz interneti buluşturduğu yeni bir kampanya hazırladı. Yapılan bilgilendirmede; '3 Ay Bedava' kampanyası ile şirket, ailelere harcamaları konusunda destek olmanın yanı sıra, öğrencilere de eğitim paketleri ve dijital servislerden ücretsiz olarak faydalanma imkanı sunacak. Şirketin, yeni müşterileri bu kampanyadan ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden sonraki 24 ay ise sabit fiyat her şey dahil fiyatlarla faydalanabilecek.



Öğrenciler için ücretsiz ücretsiz dijital servisler



Şirket, eğitimden eğlenceye, güvenlikten bulut ürünlerine kadar kapsamlı ileri düzey dijital servisleri de bu kampanya ile birlikte ücretsiz sunacak. Türk Telekom'un '3 ay bedava kampanyası'na yeni gelen bireysel evde internet müşterileri, 27 ay kalma sözü ile TT Wifi Limitsiz, Muud Premium Üyelik, McAfee Total Protection 3 Lisans, TT Dijital Depo 10GB ürünlerinden 27 ay boyunca, Türk Telekom Akademi İngilizce Dil Paketi ürününden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecekler. Kampanya ile sunulan temel eğitim paketleri ile çocuklara eğitim hayatlarında destek olabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA