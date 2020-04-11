Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Telekom'dan dijital sağlık atağı

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, dijital patoloji alanında yenilikçi teknolojiler üreten yerli yapay zeka firması Virasoft'la güç birliği yaptı.

11.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:18
Türk Telekom'dan dijital sağlık atağı
Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, dijital patoloji alanında yenilikçi teknolojiler üreten yerli yapay zeka firması Virasoft'la güç birliği yaptı.

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile dijital sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlarına yenisini ekledi. TT Ventures, yerli yazılım firması Virasoft'un yüzde 12,2'sine ortak oldu. Bu güç birliğiyle TT Ventures, Virasoft'un dijital patoloji alanındaki ürünlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu; "2018 başında kurduğumuz, sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile büyüme aşamasındaki yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yaparak ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital sağlık hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Bu kapsamda, özellikle dijital patoloji alanında geliştirdiği ürünlerle fark oluşturan yerli yapay zeka şirketi Virasoft'a ortak olduk. Sağlığın ve bu alana yapılan yatırımların ne kadar önemli ve stratejik olduğunu yeniden hatırladığımız bu günlerde, sağlık sektöründe fark oluşturacak proje ve girişimlerimiz devam edecek" dedi.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise iş birliği hakkında: "Sağlık, enerji ve eğitim alanlarında parlak fikirlere ve başarılı girişimlere verdiğimiz destekler doğrultusunda bugün dijital patoloji alanında hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Virasoft'a yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yerli girişimleri desteklemek ve onları global pazara hazırlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Telekom, CEO, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma nasıl hizmet verecek? Ekonomi
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma nasıl hizmet verecek?
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Ekonomi
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Ekonomi
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart’ta milyarlarca dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart'ta milyarlarca dolar açık verdi
Yasak dışında tutulan çiftçiler erken saatlerde görevlerine başladı Ekonomi
Yasak dışında tutulan çiftçiler erken saatlerde görevlerine başladı
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak
Haberler ›› Ekonomi ››Türk Telekom'dan dijital sağlık atağı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:20: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi 14:16: Milletvekili Esgin, Bursa'da kısa çalışma ödeneği güncel rakamlarını açıkladı Açıklaması - Ekonomi 14:15: Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü - Ekonomi 14:04: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi 14:03: Alanya'da örtüaltı üretim ara vermedi - Ekonomi 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler