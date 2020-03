Türk Telekom'dan 'Evde Kal' hediyesi

Türk Telekom, 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcısı müşterileri için 1 ay boyunca ücretsiz her yöne 500 dakika görüşme imkanı veriyor.Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket müşterilerinin sevdikleriyle kesintisiz iletişim kurabilmesine destek olmak amacıyla 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcılarına 1 ay boyunca her yöne 500 dakika hediye ediyor.Ayrıca Türk Telekom tüm ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerde geçerli aylık 3 bin dakikaya varan görüşme imkanı sağlıyor.Cep telefonları için de geçerliAçıklamaya göre, Türk Telekom 65 yaş üstü kullanıcılarına sunduğu kampanyayı sabit telefonlarla da sınırlamıyor. Her yöne 500 dakika paketini, sabit hatların yanı sıra GSM hatları için de geçerli hale getirerek 65 yaş üstü kullanıcıların sevdikleri ile her istediğinde görüşebilmesine olanak sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA