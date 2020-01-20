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Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama

Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama yapıldı.

20.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:15Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama
Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır" denildi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " 20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Türk Telekom, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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