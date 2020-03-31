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Türk Telekom'dan 'Millî Dayanışma'ya 40 milyon TL destek

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede "Biz Bize Yeteriz" diyen Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı.

31.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:38
Türk Telekom'dan 'Millî Dayanışma'ya 40 milyon TL destek
Koronavirüs salgınının Türkiye'deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede "Biz Bize Yeteriz" diyen Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı.

Türk Telekom, salgından mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına, tüm çalışanları adına toplamda 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını açıkladı.

Kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Milli Dayanışma kampanyasına toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorumç" dediç

Bu ayki maaşıyla kampanyaya katıldığını belirten Önal, "Kurumumuzdan üst düzey yönetici arkadaşlarım da sağ olsunlar imkanları ölçüsünde bu desteği güçlü katkılarıyla devam ettirdiler. Bu zorlu dönemde kesintisiz iletişimin devam etmesi için var gücüyle çalışan tüm Türk Telekom ailemiz adına da 40 milyon TL'lik bir destekte bulunduk. Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışması ile bu badireden de güçlenerek çıkacağız. Salgınla ve salgının neden olduğu ekonomik sorunlarla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü, Biz Bize Yeteriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Telekom, Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Türk Telekom'dan 'Millî Dayanışma'ya 40 milyon TL destek - Ekonomi

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